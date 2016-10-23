Парубий: В начале агрессии Медяник стал на сторону Украины

00
1
Воскресенье, 23 октября 2016, 04:43

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поддержал генерального прокурора Украины Юрия Луценко относительно возможного освобождения из-под ареста экс-народного депутата от Партии регионов Владимира Медяника, поскольку тот в начале агрессии стал на сторону Украины.

Об этом он сказал в комментарии агентству УНИАН.

Парубий рассказал, что в 2014 году он как секретарь Совета национальной безопасности и обороны вместе с Валентином Наливайченко, который тогда был председателем Службы безопасности Украины, выехали в Луганск и вели переговоры об условиях сдачи оружия и освобождения здания СБУ.

"И, собственно, когда стал вопрос о переговорах и о площадке для переговоров, то Медяник как депутат-"мажоритарщик" от того округа, сам вышел на контакт со мной, предложил свой офис на переговорах и фактически в то сложное для Украины время определился и стал на сторону Украины", - сказал Парубий.

Также он добавил: "Я слышал угрозы ему от террористов, но он во время переговоров и при обеспечении нашей операции в Луганске занимал позицию государства Украина".

Председатель ВР также отметил, что Медяник способствовал вывозу журналистки "Громадського ТБ" Анастасии Станко с оператором после плена у боевиков.

"Когда была операция по освобождению Насти Станко, то Медяник обеспечивал технический выезд ее из оккупированной территории", - сказал он.

Парубий отметил: "Я не могу знать всех дел, которые ведет прокуратура, и не могу знать всех нюансов, но из того, что мне известно, я могу сказать, что Медяник в сложное для страны время стал на сторону государства"

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-нардеп от Партии регионов Владимир Медяник ближайшее время выйдет из-под ареста, поскольку у прокуратуры нет доказательств его вины.

Как сообщалось, утром 7 августа стало известно о задержании в рамках дела экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова еще одного фигуранта – экс-нардепа Медяника.

Он подозревается в совершении преднамеренных действий с целью изменения пределов территории Украины в нарушение Конституции, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям по ч.3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины; в совершении организационного и другого содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" по ч.1 ст.258-3 УК Украины.

8 августа Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 4 октября. Решением суда альтернативная возможность внесения залога не предоставлена.

Луценко заявил, что Медяник занимался посреднической деятельностью между "ЛНР" и украинской стороной.

Темы: Парубий Партия регионов Луганск сепаратизм
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Парубий: прокуратуре следует начать дело из-за похищения Сущенко 7 октября 2016, 15:41
В Раде найдутся голоса для введения визового режима с РФ - Парубий 4 октября 2016, 03:02
Парубий предложит Порошенко перевнести представление по ЦИК 3 октября 2016, 11:35
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 159.203.8.---Nanik23.10.2016 05:47
Медяник сядет все равно,но не при нынешней власти.А нынешнии будут сидеть и за свои преступления , которые совершили и за то ,что выпустили таких вот медяников!!! Янукович тоже думал ,что пришел на всю жизнь....А Вы пан Андрей в канун годовщины Майдана не защищали бы этих медяников принявших январские законы и поджегших Донбасс!!!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Правозащитники: Общественный контроль в РФ уничтожен, возможны серьезные репрессии
Матиос пообещал до конца года "мини-Гаагу для всей преступной власти"
В СЦКК рассказали, как договариваются с россиянами о "тишине" на Донбассе
Сущенко сложно получить статус политзаключенного из-за "государственной тайны"
Все новости
Фото

Мосийчук женился на таинственной брюнеткой

Франкфурт-2016

Андрухович, Жадан и Малевич. Украина представила стенд на самой большой книжной ярмарке