Суд в Харькове простил предпринимателя, который после угроз заплатил "ЛНР"

Киевский райсуд Харькова освободил от уголовной ответственности собственника предприятия в Луганске, который передал $8 тысяч представителям т.н. "ЛНР".

"Закрыть уголовное производство… по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 статьи 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины на основании ч. 4 статьи 258-5 УК Украины, освободив его от уголовной ответственности", - говорится в определении судьи Михаила Ляха, опубликованном на сайте единого госреестра судебных решений.

Как указано в мотивировочной части документа, досудебным расследованием было установлено, что в феврале 2015г. обвиняемый узнал, что на его предприятие в Луганске приходили вооруженные люди в камуфляже, которые потребовали $8 тысяч, угрожая в противном случае закрыть предприятие и изъять стройматериалы на нужды "ЛНР".

Об этом обвиняемый узнал от своего знакомого, жителя Луганска. В марте 2015 г. обвиняемый по предварительной договоренности с этим же знакомым передал боевикам требуемую сумму через другого жителя Луганска.

В определении суда также отмечается, что обвиняемый полностью признал свою вину, добровольно сообщил обо всех обстоятельствах преступления и содействовал его раскрытию.

В соответствии с ч.4 ст.258-5 УК Украины, человек (за исключением организатора или руководителя террористической организации) освобождается от уголовной ответственности за финансирование терроризма, если он добровольно, до привлечения к уголовной ответственности, сообщил об этом и способствовал пресечению или предотвращению преступления, которое он финансировал, при условии, что в его действиях нет состава другого преступления.

В связи с этим, суд счел необходимым удовлетворить ходатайство прокурора и освободить обвиняемого от уголовной ответственности.

Интерфакс-Украина