Суд у Харкові пробачив підприємця, який після погроз заплатив "ЛНР"

Київський райсуд Харкова звільнив від кримінальної відповідальності власника підприємства у Луганську, який передав $8 тисяч представникам т. зв. "ЛНР".

"Закрити кримінальне провадження... за підозрою у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 статті 258-5 (фінансування тероризму) КК України на підставі ч. 4 статті 258-5 КК України, звільнивши його від кримінальної відповідальності", - йдеться в рішенні судді Михайла Ляха, опублікованому на сайті єдиного держреєстру судових рішень.

Як зазначено в мотивувальній частині документа, досудовим розслідуванням було встановлено, що в лютому 2015 року обвинувачений дізнався, що на його підприємство в Луганську приходили озброєні люди в камуфляжі, які висунули вимогу дати їм $8 тис., погрожуючи закрити підприємство і вилучити будматеріали на потреби "ЛНР".

Про це він дізнався від свого знайомого, жителя Луганська. У березні 2015 року обвинувачений за попередньою домовленістю з цим знайомим передав бойовикам необхідну суму через іншого жителя Луганська.

В ухвалі суду також зазначається, що обвинувачений повністю визнав свою провину, добровільно повідомив про всі обставини злочину і сприяв його розкриттю.

Відповідно до ч. 4 ст. 258-5 КК України, особа (за винятком організатора або керівника терористичної організації), звільняється від кримінальної відповідальності за фінансування тероризму, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності, повідомила про це і сприяла припиненню або запобіганню злочину, який фінансувала, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.

У зв'язку з цим, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора і звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Інтерфакс-Україна