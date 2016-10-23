В Талаковке из-за обстрела поврежден газопровод и 4 дома

00
0
Воскресенье, 23 октября 2016, 13:40

Вследствие обстрела поселка Талаковка Донецкой области более 4,5 тысяч жителей остались без газа.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Сегодня, в 09.55, боевики расстреляли из минометов мирную Талаковку (Мариуполь). Только благодаря счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал", - написал он.

"Осколками частично разрушены частные дома мирных жителей. Поврежден газопровод, линии электропередач. Более 4,5 тысяч жителей остались без газа", - сообщил Аброськин.

Также, по его словам, в ходе осмотра обнаруженных осколков предварительно можно утверждать, что боевики нанесли удар, используя 122 мм артиллерийские снаряды.

Вместе с тем, пресс-офицер сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер сообщил "Громадському", что в результате обстрела Талаковки повреждено 4 дома и газопровод.

Киндсфатер также отметил, что населенный пункт находится в безопасном расстоянии от линии разграничения, и действия боевиков направлены сугубо против мирного населения.

Темы: Мариуполь
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики обстреляли поселок под Мариуполем 23 октября 2016, 12:07
Возле Широкино был тяжелый обстрел, много военных получили ранения 11 октября 2016, 10:24
Боевики под Мариуполем открыли огонь из танка 5 октября 2016, 19:27
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
АТО: погибших нет, ранены двое бойцов
Боевики обстреляли поселок под Мариуполем
В украинском Интерполе не знают фактов Матиоса, но готовы помогать
АТО: 33 атаки, враг применил артиллерию под Авдеевкой и Павлополем
Все новости
Космос

Астрономы "нарисовали" самую детальную карту Млечного Пути

Мода на поляков

Что мы знаем о новом руководителе "Укравтодора"