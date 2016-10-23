ОБСЕ снова заявила об ограниченном доступе к пунктам разведения оружия

00
0
Воскресенье, 23 октября 2016, 17:33

Наблюдатели миссии СММ ОБСЕ заявили об ограниченном доступе к участкам разведения сил и средств на Донбассе в н.п. Первомайск - Золотое, Станица Луганская, и Петровское - Богдановка. 

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ от 23 октября.

"Вооруженные силы Украины, "ЛНР" и "ДНР" не смогли обеспечить безопасность СММ в связи с возможным наличием мин", - говорится в сообщении.

В миссии снова отметили, что готовы выполнять свои обязанности по наблюдению за процессом разведения сил и средств, но должны иметь для этого доступ к обозначенным участкам. 

"СЦКК должна способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа миссии и координировать разминирование", - подчеркнули в ОБСЕ.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ Минские соглашения Донбасс оружие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Захарченко боится, что украинские диверсанты убьют представителей ОБСЕ в "ДНР" 22 октября 2016, 10:28
На Донбассе работают почти 600 наблюдателей ОБСЕ 22 октября 2016, 06:07
Наблюдатели ОБСЕ снова не смогли попасть в Золотое 21 октября 2016, 14:29
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
РПР: Е-декларации подали почти 22 тыс. чиновников, нардепов - только 31
Гройсман: Правительство не поддержит повышение зарплат депутатам
В Приднестровье задержали 6 украинцев. Якобы за военное наблюдение
Стрельба возле кафе на Запорожье: двое погибших, двое раненых
Все новости
Космос

Что интересного рассказать детям о Марсе

Мнение психолога

Что делать, если при вас бьют ребенка