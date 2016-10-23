ОБСЕ снова заявила об ограниченном доступе к пунктам разведения оружия
Воскресенье, 23 октября 2016, 17:33
Наблюдатели миссии СММ ОБСЕ заявили об ограниченном доступе к участкам разведения сил и средств на Донбассе в н.п. Первомайск - Золотое, Станица Луганская, и Петровское - Богдановка.
Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ от 23 октября.
"Вооруженные силы Украины, "ЛНР" и "ДНР" не смогли обеспечить безопасность СММ в связи с возможным наличием мин", - говорится в сообщении.
В миссии снова отметили, что готовы выполнять свои обязанности по наблюдению за процессом разведения сил и средств, но должны иметь для этого доступ к обозначенным участкам.
"СЦКК должна способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа миссии и координировать разминирование", - подчеркнули в ОБСЕ.
Украинская правда