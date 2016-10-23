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ОБСЕ снова заявила об ограниченном доступе к пунктам разведения оружия

Воскресенье, 23 октября 2016, 17:33
ОБСЕ снова заявила об ограниченном доступе к пунктам разведения оружия

Наблюдатели миссии СММ ОБСЕ заявили об ограниченном доступе к участкам разведения сил и средств на Донбассе в н.п. Первомайск - Золотое, Станица Луганская, и Петровское - Богдановка. 

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ от 23 октября.

"Вооруженные силы Украины, "ЛНР" и "ДНР" не смогли обеспечить безопасность СММ в связи с возможным наличием мин", - говорится в сообщении.

В миссии снова отметили, что готовы выполнять свои обязанности по наблюдению за процессом разведения сил и средств, но должны иметь для этого доступ к обозначенным участкам. 

"СЦКК должна способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа миссии и координировать разминирование", - подчеркнули в ОБСЕ.

Украинская правда

Темы: ОБСЕМинские соглашенияДонбассоружие
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