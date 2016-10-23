ОБСЄ вкотре заявила про обмежений доступ до пунктів розведення зброї

Cпостерігачі місії СММ ОБСЄ заявили про обмежений доступ до ділянок розведення сил та засобів на Донбасі у н.п. Первомайськ - Золоте, Станиця Луганська, та Петрівське - Богданівка/

Про це йдеться у повідомленні місії ОБСЄ від 23 жовтня.

"Збройні сили України, "ЛНР" та "ДНР" не змогли гарантувати безпеку СММ через можливу наявність мін", - зазначено у повідомленні.

У місії знову зазначили, що готові виконувати свої обов'язки щодо спостереження за процесом розведення сил та засобів, але мають для цього отримати доступ до визначених ділянок.

"СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу місії та координувати розмінування", - наголосили в ОБСЄ.

Українська правда