Порошенко: каждый, кто атакует Минск, должен нести ответственность

Президент Петр Порошенко заявляет, что альтернативы Минским договоренностям не существует.

Об этом он сказал в интервью каналам "Украина", "Интер" и "1 + 1", показанном в воскресенье.

"Существуют мифы о том, что Минск себя исчерпал и существует какая-либо альтернатива. Я подчеркиваю, что на сегодняшний день Минск - это единственный путь к миру. Минск обеспечил мировую консолидацию, мировую коалицию в поддержку Украины, вошел в решение Совета безопасности ООН, генеральной ассамблеи ООН, в решении Совета ЕС, держит коалицию и держит санкции", - сказал президент.

По его словам, если Украина нарушит Минские договоренности, то можно забыть о мировых санкции против России и коалиции в поддержку Украины.

"Каждый, кто сегодня атакует Минск, должен тогда нести ответственность - а что будет, если Минска не будет", - подчеркнул Порошенко.

"Если кто-то предлагает отменить Минск, это означает, что он должен предложить альтернативу. Альтернативы две - военное решение конфликта и открытое наступление на РФ. Я прошу сравнить военный бюджет, возможности, прошу взять на себя ответственность за будущие жертвы", - сказал президент.

"Те политические силы, которые против Минска, ставят целью отказаться от этих территорий, построить какую-то границу и исповедовать логику "территории в обмен на мир". Хочу разочаровать эти политические силы и их сторонников, тех, кто против Минска: они не получат ни мира, ни территорий. Поэтому эти заявления абсолютно безответственные", - подчеркнул он.

Президент отметил, что благодаря Минским договоренностям значительно снизилось количество обстрелов со стороны боевиков и количество жертв среди украинских военных.

"Накануне 12 февраля Украина за неделю потеряла более 100 наших солдат - 27 погибших, остальные раненые за неделю", - сказал он, добавив, что за последнюю неделю погиб один военный, который подорвался на "фугасе".

"И это результаты Минска. У нас есть обстрелы, но мы имеем другую армию и мы не имеем таких потерь", - сказал Порошенко.

"Все способны критиковать Минск, но никто не имеет другой альтернативы, кроме как навсегда оставить эти территории агрессору, признать их оккупированными, отдать и не заниматься этим. Если Украина не будет заниматься этим, этим не будет заниматься никто. Потому что никому, кроме нас, или больше, чем нам, это не нужно. И я как украинский президент, как гарант Конституции и территориальной целостности Украины, никому не позволю разбрасываться украинскими землями. Это касается как Донбасса, так и Крыма", - подчеркнул президент.

Украинская правда