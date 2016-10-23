Порошенко: каждый, кто атакует Минск, должен нести ответственность

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Воскресенье, 23 октября 2016, 20:31

Президент Петр Порошенко заявляет, что альтернативы Минским договоренностям не существует.

Об этом он сказал в интервью каналам "Украина", "Интер" и "1 + 1", показанном в воскресенье.

"Существуют мифы о том, что Минск себя исчерпал и существует какая-либо альтернатива. Я подчеркиваю, что на сегодняшний день Минск - это единственный путь к миру. Минск обеспечил мировую консолидацию, мировую коалицию в поддержку Украины, вошел в решение Совета безопасности ООН, генеральной ассамблеи ООН, в решении Совета ЕС, держит коалицию и держит санкции", - сказал президент.

По его словам, если Украина нарушит Минские договоренности, то можно забыть о мировых санкции против России и коалиции в поддержку Украины.

"Каждый, кто сегодня атакует Минск, должен тогда нести ответственность - а что будет, если Минска не будет", - подчеркнул Порошенко.

"Если кто-то предлагает отменить Минск, это означает, что он должен предложить альтернативу. Альтернативы две - военное решение конфликта и открытое наступление на РФ. Я прошу сравнить военный бюджет, возможности, прошу взять на себя ответственность за будущие жертвы", - сказал президент.

"Те политические силы, которые против Минска, ставят целью отказаться от этих территорий, построить какую-то границу и исповедовать логику "территории в обмен на мир". Хочу разочаровать эти политические силы и их сторонников, тех, кто против Минска: они не получат ни мира, ни территорий. Поэтому эти заявления абсолютно безответственные", - подчеркнул он.

Президент отметил, что благодаря Минским договоренностям значительно снизилось количество обстрелов со стороны боевиков и количество жертв среди украинских военных.

"Накануне 12 февраля Украина за неделю потеряла более 100 наших солдат - 27 погибших, остальные раненые за неделю", - сказал он, добавив, что за последнюю неделю погиб один военный, который подорвался на "фугасе".

"И это результаты Минска. У нас есть обстрелы, но мы имеем другую армию и мы не имеем таких потерь", - сказал Порошенко.

"Все способны критиковать Минск, но никто не имеет другой альтернативы, кроме как навсегда оставить эти территории агрессору, признать их оккупированными, отдать и не заниматься этим. Если Украина не будет заниматься этим, этим не будет заниматься никто. Потому что никому, кроме нас, или больше, чем нам, это не нужно. И я как украинский президент, как гарант Конституции и территориальной целостности Украины, никому не позволю разбрасываться украинскими землями. Это касается как Донбасса, так и Крыма", - подчеркнул президент.

Украинская правда

Темы: Порошенко Минские соглашения
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IP: 130.180.216.---ReAlex23.10.2016 21:25
робін_гудбай: Війни і закінчуються або повним разгромом супротивника або мирним договором на якихось умовах.
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IP: 134.249.42.---робін_гудбай23.10.2016 20:43
Мінські угоди - це капітуляція Украіни..Територія віддана в обмін на мир, якого не видно..Бо обстріли продовжуються..
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