Порошенко: Альтернативы Минску - военное решение и открытое наступление на РФ

Президент Петр Порошенко заявляет, что альтернативы "Минским договоренностям" не существует.

Об этом он сказал в интервью каналам "Украина", "Интер" и "1+1", показанном в воскресенье.

"Существуют мифы о том, что "Минск" себя исчерпал и существует какая-либо альтернатива. Подчеркиваю, "Минск" - это единственный путь к миру. Каждый, кто сегодня атакует "Минск", должен нести ответственность", - заявил Порошенко и добавил, что если кто-то предлагает отменить "Минск", он должен предложить альтернативу.

"Альтернативы две - военное решение конфликта и открытое наступление на РФ. Я прошу сравнить военный бюджет, возможности, прошу взять на себя ответственность за будущие жертвы. Те политсилы, которые против "Минска" и ставят целью отказаться от этих территорий и исповедовать логику "территории в обмен на мир" - не получат ни мира, ни территорий. Эти заявления абсолютно безответственны", - добавил Порошенко.

Он отметил, что благодаря "Минску" значительно снизилось количество обстрелов со стороны боевиков и количество жертв среди украинских военных.

"Накануне 12 февраля (дата подписания соглашения о комплексе мер по выполнению Минских соглашений) Украина за неделю потеряла более 100 наших солдат - 27 погибших, остальные раненые - в неделю. За последнюю неделю погиб 1 военный, подорвался на "фугасе". Это результаты Минска ", - пояснил Порошенко.

Президент также отметил, что во время встречи в "нормандском формате" не принималось никаких тайных договоренностей.

"Миф 1 - якобы есть какие-то закрытые договоренности, которые пока неизвестны широкой общественности или нашим партнерам. Я хочу категорически это опровергнуть. Это просто присущ стиль для европейской политики", - заявил Порошенко.

Он также опроверг слухи о том, что мировое сообщество может "обменять" позицию по Украине на позицию по Сирии.

"Никакого обмена позиции Украины в обмен на Сирию не происходит", - подчеркнул Порошенко.

Украинская правда