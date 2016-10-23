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Порошенко: Альтернативи Мінську – військове вирішення і відкритий наступ на РФ

Неділя, 23 жовтня 2016, 20:31

Президент Петро Порошенко наголошує, що альтернативи "Мінським домовленостям" не існує. 

Про це він сказав в інтерв'ю каналам "Україна", "Інтер" та "1+1", показаному в неділю.

"Існують міфи про те, що "Мінськ" себе вичерпав і що існує будь-яка альтернатива. Наголошую, "Мінськ" – це єдина дорога до миру. Кожен, хто сьогодні атакує "Мінськ", має нести відповідальність", - заявив Порошенко і додав, що якщо хтось пропонує скасувати "Мінськ", він має запропонувати альтернативу.

"Альтернативи дві – військове вирішення конфлікту і відкритий наступ на РФ. Я прошу порівняти військовий бюджет, можливості, прошу взяти на себе відповідальність за майбутні жертви. Ті політсили, які проти Мінська і ставлять на меті відмовитися від цих територій і сповідувати логіку "території в обмін на мир" -  не отримають ні миру, ні територій. Ці заяви абсолютно безвідповідальні", - додав Порошенко. 

Він зауважив, що завдяки "Мінську" значно знизилася кількість обстрілів з боку бойовиків і кількість жертв серед українських військових.

"Напередодні 12 лютого (дата підписання угоди про комплекс заходів з виконання Мінських угод) Україна за тиждень втратила більше 100 наших солдат – 27 загиблих, решта поранених - за тиждень. За останній тиждень загинув 1 військовий, який підірвався на "фугасі". Це результати Мінська", - пояснив Порошенко.

Президент також наголосив, що під час зустрічі у "нормандському форматі" не приймалося ніяких таємних домовленостей. 

"Міф 1 – нібито існують якісь закриті домовленості, які поки що невідомі широкій громадськості чи нашим партнерам. Я хочу категорично це спростувати. Це просто непритаманний стиль для європейської політики" , - заявив Порошенко.

Він також спростував чутки про те, що світова спільнота може "обміняти" позицію щодо України на позицію по Сирії.

"Ніякого обміну позиції України в обмін на Сирію не відбувається", - наголосив Порошенко.

Українська правда

Теми: ПорошенкоМінські угоди
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