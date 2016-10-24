Терорист "Гіві" поспішно продає квартири і тікає з Донбасу – полковник РФ

Терорист проросійського батальйону "Сомалі" Михайло Толстих ("Гіві") спішно продає свої квартири на Донбасі, а дівчину вивіз в Придністров'я.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав полковник РФ, екс-начальник служби безпеки президента невизнаної Придністровської Молдавської Республіки Валерій Гратов.

"Мої хлопці з ПМР повідомили дивну для мене новину – командир "Сомалі" Міша Толстих ("Гіві") вивіз свою дівчину в Придністров'ї, а сам спішно продає свої 4 квартири і гаражі в Донецьку і Макіївці", - йдеться в його повідомленні.

Грат зазначив, що раніше не вірив в конфлікт "Гіві" з ватажком "ДНР" Захарченко.

"Але чому Міша так спішно намагається покинути територію "Донецької Народної Республіки"?... Не очікував я такого повороту, прошу "МГБ" вжити заходів щодо затримання дезертира. Він подає поганий і не гідний приклад іншим бійцям", - заявив він.

Як відомо, бандформування ОРДО "Спарта" після ліквідації його ватажка з Росії Арсенія Павлова "Мотороли" очолив Володимир Жога з позивним "Воха".

Українська правда