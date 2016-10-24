В Кремле заявили, что на переговорах в Берлине никто не повышал голос

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Понедельник, 24 октября 2016, 13:53

В Кремле заявили, что переговоры лидеров "нормандской четверки" в Берлине были конструктивными, никто не общался на повышенных тонах.

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Никакого разговора на повышенных тонах не было. Безусловно, разговор был непростой, но в то же время достаточно деловой и достаточно конструктивный", – заявил он.

Представитель Кремля отрицает информацию о том, что президент Украины Петр Порошенко требовал от российского лидера Владимира Путина "прекратить стрелять" на Донбассе.

Также по словам ТАСС, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин "в целом поддержал идею о полицейской миссии ОБСЕ на Украине, однако у этих планов пока нет конкретного наполнения".

"На идею такой миссии действительно президент Путин отреагировал потенциальным согласием, – заявил журналистам Песков. - Пока нету понимания у ОБСЕ, как эту миссию можно сформировать, где ее размещать и так далее".

"Об этом вообще разговоры не велись и не могли вестись, потому что это очень предметный разговор, который зависит от множества обстоятельств", – заявил представитель Кремля.

В то же время, по данным "Украинской правды", российская сторона на переговорах в Берлине занимала деструктивную позицию.

Переговоры были местами очень эмоциональными и напряженными. Несмотря на сообщения в СМИ, президент Петр Порошенко утверждает, что ни разу не повышал голос во время разговора.

В то же время, он признал, что обратился к Путину с призывом не стрелять в Донбассе.

Детальнее о ходе переговоров можно прочитать в статье "Берлинское послесловие. С чем останется Украины после переговоров".

Темы: Минские соглашения Росcия
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