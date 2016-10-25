В АП назвали заявление Онищенко "грязной выдумкой"
Утверждение нардепа "Воли народа" Александра Онищенко, подозреваемого в создании организованной преступной группы и в ряде тяжких преступлений, не соответствуют действительности.
Об этом заявили в пресс-службе Администрации президента, прокомментировав слова Онищенко о том, что последние два года он финансировал только президента Петра Порошенко.
"Это уже не первый случай распространения им грязных измышлений в адрес Президента Украины. Он ищенко политизирует свое уголовное дело и пытается выдать себя за жертву политических репрессий", - говорится в сообщении.
В АП рассчитывают, что Национальное антикоррупционное бюро "максимально быстро расследует и передаст в суд дело Онищенко".
Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування", который получали по соглашению о совместной деятельности.
Украинская правда
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