В АП назвали заявление Онищенко "грязной выдумкой"

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Вторник, 25 октября 2016, 19:01

Утверждение нардепа "Воли народа" Александра Онищенко, подозреваемого в создании организованной преступной группы и в ряде тяжких преступлений, не соответствуют действительности.

Об этом заявили в пресс-службе Администрации президента, прокомментировав слова Онищенко о том, что последние два года он финансировал только президента Петра Порошенко.

"Это уже не первый случай распространения им грязных измышлений в адрес Президента Украины. Он ищенко политизирует свое уголовное дело и пытается выдать себя за жертву политических репрессий", - говорится в сообщении.

В АП рассчитывают, что Национальное антикоррупционное бюро "максимально быстро расследует и передаст в суд дело Онищенко".

Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування", который получали по соглашению о совместной деятельности.

Украинская правда

Темы: Администрация президента Онищенко
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