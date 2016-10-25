Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Онищенко о деньгах на сепаратизм: "два года финансировал только Порошенко"

Вторник, 25 октября 2016, 16:16
Онищенко о деньгах на сепаратизм: два года финансировал только Порошенко
Дмитрий Ларин, УП

Народный депутат Александр Онищенко отвергает обвинения в финансировании сепаратизма и заявляет, что последние два года финансировал только президента Петра Порошенко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник.

"Я хочу подчеркнуть, что последние два года я финансировал только Петра Порошенко - украинского президента. И если Петр Алексеевич считает себя сепаратистом, то Бог ему судья", - написал он.

Онищенко добавил, что в последнее время началась "активная атака" на людей, которые имеют с ним контакт.

"Мне поступают смс, звонки, угрозы. Присылают гонцов с поздравлениями от Порошенко", - написал он.

Как известно, в СБУ признали задерживали адвоката Онищенко Андрея Цыганкова и допрашивали в рамках расследования финансирования терроризма.

Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування", который получали по соглашению о совместной деятельности.

Украинская правда

Темы: сепаратизмОнищенкоПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
сепаратизм
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Депутат Закарпатского облсовета изобразила область в цветах венгерского флага
"Общественные деятели" готовили переворот в координации с движением Медведчука и Сурковым – СБУ
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: