Онищенко о деньгах на сепаратизм: "два года финансировал только Порошенко"

Народный депутат Александр Онищенко отвергает обвинения в финансировании сепаратизма и заявляет, что последние два года финансировал только президента Петра Порошенко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник.

"Я хочу подчеркнуть, что последние два года я финансировал только Петра Порошенко - украинского президента. И если Петр Алексеевич считает себя сепаратистом, то Бог ему судья", - написал он.

Онищенко добавил, что в последнее время началась "активная атака" на людей, которые имеют с ним контакт.

"Мне поступают смс, звонки, угрозы. Присылают гонцов с поздравлениями от Порошенко", - написал он.

Как известно, в СБУ признали задерживали адвоката Онищенко Андрея Цыганкова и допрашивали в рамках расследования финансирования терроризма.

Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування", который получали по соглашению о совместной деятельности.

Украинская правда