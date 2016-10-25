Онищенко о деньгах на сепаратизм: "два года финансировал только Порошенко"
Народный депутат Александр Онищенко отвергает обвинения в финансировании сепаратизма и заявляет, что последние два года финансировал только президента Петра Порошенко.
Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник.
"Я хочу подчеркнуть, что последние два года я финансировал только Петра Порошенко - украинского президента. И если Петр Алексеевич считает себя сепаратистом, то Бог ему судья", - написал он.
Онищенко добавил, что в последнее время началась "активная атака" на людей, которые имеют с ним контакт.
"Мне поступают смс, звонки, угрозы. Присылают гонцов с поздравлениями от Порошенко", - написал он.
Как известно, в СБУ признали задерживали адвоката Онищенко Андрея Цыганкова и допрашивали в рамках расследования финансирования терроризма.
Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування", который получали по соглашению о совместной деятельности.
Украинская правда