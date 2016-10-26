Геращенко: За время боев на Донбассе погибли почти 500 женщин и 70 детей

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Среда, 26 октября 2016, 01:27

На Донбассе с 2014 года в результате российской военной агрессии погибли 495 женщин и 68 детей.

Об этом первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила в ходе своего выступления в Совете безопасности ООН.

"В течение двух последних лет на Донбассе погибли 495 украинских женщин… С начала вооруженного конфликта погибло 68 детей и 152 ребенка получили ранения", - сообщила она.

Также, по словам Геращенко, на Донбассе погибли 2130 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, среди которых две женщины.

"Из-за войны 1937 детей стали сиротами. Вдовами остались 1213 женщин, а 1975 женщин потеряли своих сыновей. Еще 142 женщины ждут освобождения из плена ОРДЛО свои родных", - заявила Геращенко.

Она отметила, что особенно сложной остается ситуация с нарушением прав женщин и детей на временно оккупированных территориях.

"Российские оккупационные войска и их наемники принимают в плен украинских женщин. По данным Службы безопасности Украины в плен боевиков ОРДЛО течение двух лет российской агрессии было взято 238 женщин. На данный момент 233 женщины было найдено и освобождено усилиями украинских уполномоченных органов, и еще 5 женщин сейчас находятся в плену", - говорится в сообщении.

"По данным правозащитников каждый 4-е лицо, находившееся в заключении у пророссийских боевиков, подвергалось гендерно-обусловленному насилию или стало свидетелем такого насилия. Правозащитники отмечают, что сексуальное насилие используется как часть пыток - чтобы посеять панику и страх среди военнослужащих и населения", - добавила Геращенко.

Также Геращенко заявила, что в Украине насчитывается 1 млн 700 тыс переселенцев, около 900 тыс из них – женщины, 236 тыс – дети.

"В связи с приведенными фактами хотела бы в очередной раз повторить обращения Украины в ООН - включить в сферу деятельности соответствующих мандатов Организации проблемы сексуального насилия в ходе спровоцированного Россией вооруженного конфликта на востоке Украины", - подчеркнула она.

Темы: Геращенко Донбасс
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