Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко: За время боев на Донбассе погибли почти 500 женщин и 70 детей

Среда, 26 октября 2016, 01:27
Геращенко: За время боев на Донбассе погибли почти 500 женщин и 70 детей

На Донбассе с 2014 года в результате российской военной агрессии погибли 495 женщин и 68 детей.

Об этом первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила в ходе своего выступления в Совете безопасности ООН.

"В течение двух последних лет на Донбассе погибли 495 украинских женщин… С начала вооруженного конфликта погибло 68 детей и 152 ребенка получили ранения", - сообщила она.

Также, по словам Геращенко, на Донбассе погибли 2130 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, среди которых две женщины.

"Из-за войны 1937 детей стали сиротами. Вдовами остались 1213 женщин, а 1975 женщин потеряли своих сыновей. Еще 142 женщины ждут освобождения из плена ОРДЛО свои родных", - заявила Геращенко.

Она отметила, что особенно сложной остается ситуация с нарушением прав женщин и детей на временно оккупированных территориях.

"Российские оккупационные войска и их наемники принимают в плен украинских женщин. По данным Службы безопасности Украины в плен боевиков ОРДЛО течение двух лет российской агрессии было взято 238 женщин. На данный момент 233 женщины было найдено и освобождено усилиями украинских уполномоченных органов, и еще 5 женщин сейчас находятся в плену", - говорится в сообщении.

"По данным правозащитников каждый 4-е лицо, находившееся в заключении у пророссийских боевиков, подвергалось гендерно-обусловленному насилию или стало свидетелем такого насилия. Правозащитники отмечают, что сексуальное насилие используется как часть пыток - чтобы посеять панику и страх среди военнослужащих и населения", - добавила Геращенко.

Также Геращенко заявила, что в Украине насчитывается 1 млн 700 тыс переселенцев, около 900 тыс из них – женщины, 236 тыс – дети.

"В связи с приведенными фактами хотела бы в очередной раз повторить обращения Украины в ООН - включить в сферу деятельности соответствующих мандатов Организации проблемы сексуального насилия в ходе спровоцированного Россией вооруженного конфликта на востоке Украины", - подчеркнула она.

Темы: ГеращенкоДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
Геращенко
"Харьковские соглашения": суд разрешил арестовать экс-министров Грищенко и Лавриновича
В "ЕС" требуют отставки главы МВД после расследования ДТП с Трухиным
Нардепы попытались вслед за Третьяковой прогнать Геращенко, но не смогли
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: