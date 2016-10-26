Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко: За час боїв на Донбасі загинули майже 500 жінок і 70 дітей

Середа, 26 жовтня 2016, 01:27
Геращенко: За час боїв на Донбасі загинули майже 500 жінок і 70 дітей

На Донбасі з 2014 року в результаті російської військової агресії загинули 495 жінок і 68 дітей.

Про це перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила в ході свого виступу в Раді безпеки ООН.

"Протягом двох останніх років на Донбасі загинули 495 українських жінок... З початку збройного конфлікту загинуло 68 дітей і 152 дитини отримали поранення", - повідомила вона.

Також, за словами Геращенко, на Донбасі загинули 2130 військовослужбовців Збройних Сил України, серед яких дві жінки.

"Через війну 1937 дітей стали сиротами. Вдовами залишились 1213 жінок, а 1975 жінок втратили своїх синів. Іще 142 жінки чекають на звільнення із полону ОРДЛО свої рідних", - заявила Геращенко.

Вона зазначила, що особливо складною залишається ситуація з порушенням прав жінок і дітей на тимчасово окупованих територіях.

"Російські окупаційні війська і їх найманці беруть в полон українських жінок. За даними Служби Безпеки України у полон бойовиків ОРДЛО протягом двох років російської агресії було взято 238 жінок. На даний момент 233 жінки було знайдено та звільнено зусиллями українських уповноважених органів, та іще 5 жінок наразі перебувають у полоні", - йдеться в повідомленні.

"За даними правозахисників кожна 4-та особа, яка перебувала в ув’язненні у проросійських бойовиків, піддавалася ґендерно-обумовленому насильству або стала свідком такого насильства. Правозахисники зазначають, що сексуальне насильство використовують як частину тортур - щоб посіяти паніку та страх серед військовослужбовців та населення", - додала Геращенко.

Також Геращенко заявила, що в Україні налічується 1 млн 700 тис переселенців, близько 900 тис з них - жінки, 236 тис - діти.

"У зв'язку з наведеними фактами хотіла б у черговий раз повторити звернення України до ООН - включити в сферу діяльності відповідних мандатів Організації проблеми сексуального насильства в ході спровокованого Росією збройного конфлікту на сході України", - підкреслила вона.

Теми: ГеращенкоДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Геращенко
"Харківські угоди": суд дозволив арештувати ексміністрів Грищенка та Лавриновича
У “ЄС” вимагають відставки голови МВС після розслідування ДТП з Трухіним
Нардепи спробували слідом за Третьяковою прогнати Геращенко, але не змогли
Останні новини
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
Усі новини...
Реклама: