В Украине создали интерактивную карту вырубки деревьев

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Среда, 26 октября 2016, 11:48

В Украине создана интерактивная карта по вырубке деревьев, которую передадут в Национальное антикоррупционное бюро и Генеральную прокуратуру.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду.

"Хочу всем "черным лесорубам" передать привет. Я обещал где-то несколько месяцев назад, что мы сделаем анализ того, что было вырублено в Украине, по каждому лесному хозяйству. Мы завершили эту работу", – сказал он.

"У нас уже есть общая с Министерством аграрной политики интерактивная карта с породами деревьев, где мы полностью видим, кто сколько вырубил деревьев. И по некоторым западным областям там есть очень вопросов, которые сотни миллионов могут насчитывать", – заявил Гройсман.

"Потому мы на ближайшем заседании правительства или через одно презентуем эту интерактивную карту. Мы передадим ее в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Генеральную прокуратуру – и будем добиваться уголовной ответственности и реальных сроков заключения для тех, кто безбожно вырубал леса и контрабандным образом их продавал", – добавил он.

Члены Кабинета министров поддержали соответствующее решение правительства.

Алена Рощенко, УП

Темы: Кабинет министров Гройсман экология коррупция
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Комментарии — 1
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IP: 91.225.121.---DND26.10.2016 12:19
Я дивуюсь пану Премэру. Є Мінприроди, яке повинно отримувати інформацію зі супутників і Мінстату на підставі якої щоквартально інформувати КМУ, НАБУ і ГПУ скільки вирубано лісів, і вже окремо незалежно теж саме повинно робити Мінагро до якого відноситься Дерлісагенство та МІнфін скільки і якого лісоматеріалу чи виробів вивезено на експорт з України , А вже ГПУ і НАБУ повинно реагувати на розбіжності у звітності. Не вже це так складно второпати! А так це дуля в кишені від Гройсмана та видимість роботи.
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