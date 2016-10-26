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В Україні створили інтерактивну карту вирубки дерев

Середа, 26 жовтня 2016, 11:48

В Україні створено інтерактивну карту щодо вирубки дерев, яку передадуть у Національне антикорупційне бюро й Генеральну прокуратуру.

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів у середу.

"Хочу всім "чорним лісорубам" передати привіт. Я обіцяв десь декілька місяців назад, що ми зробимо аналіз того, що було вирублено в Україні, по кожному лісовому господарству. Ми завершили цю роботу", – сказав він.

"У нас уже є спільна з Міністерством аграрної політики інтерактивна карта з породами дерев, де ми повністю бачимо, хто скільки вирубав дерев. І по деяких західних областях там є дуже питань, які сотні мільйонів можуть нараховувати", – заявив Гройсман.

"Тому ми на найближчому засіданні уряду або через одне презентуємо цю інтерактивну карту. Ми передамо її в Національне антикорупційне бюро України, Генеральну прокуратуру – і будемо домагатися кримінальної відповідальності і реальних термінів ув'язнення для тих, хто безбожно вирубував ліси і контрабандним способом їх продавав", – додав він.

Також на засіданні Кабмін ухвалив нову редакцію Санітарних правил у лісах.

Олена Рощенко, УП

Теми: Кабінет міністрівГройсманекологіякорупціяНАБУ
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