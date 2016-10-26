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В Украине создали интерактивную карту вырубки деревьев

Среда, 26 октября 2016, 11:48

В Украине создана интерактивная карта по вырубке деревьев, которую передадут в Национальное антикоррупционное бюро и Генеральную прокуратуру.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду.

"Хочу всем "черным лесорубам" передать привет. Я обещал где-то несколько месяцев назад, что мы сделаем анализ того, что было вырублено в Украине, по каждому лесному хозяйству. Мы завершили эту работу", – сказал он.

"У нас уже есть общая с Министерством аграрной политики интерактивная карта с породами деревьев, где мы полностью видим, кто сколько вырубил деревьев. И по некоторым западным областям там есть очень вопросов, которые сотни миллионов могут насчитывать", – заявил Гройсман.

"Потому мы на ближайшем заседании правительства или через одно презентуем эту интерактивную карту. Мы передадим ее в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Генеральную прокуратуру – и будем добиваться уголовной ответственности и реальных сроков заключения для тех, кто безбожно вырубал леса и контрабандным образом их продавал", – добавил он.

Также на заседании Кабмин принял новую редакцию Санитарных правил в лесах.

Алена Рощенко, УП

Темы: Кабинет министровГройсманэкологиякоррупцияНАБУ
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