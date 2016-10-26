Кабмин принял новые правила вырубки лесов

Кабинет министров принял новую редакцию Санитарных правил в лесах.

Соответствующее решение принято на заседании 26 октября, информирует правительственный портал.

И.о. главы Государственного агентства лесных ресурсов Кристина Юшкевич отметила, что этот документ жестко регламентирует проведение санитарных рубок, а действие санитарных правил будет распространяться на всех лесопользователей.

"Сплошные санитарные рубки запрещаются в разных видах заповедников, заказников и национальных парках, вокруг мест гнездования редчайших, находящихся под угрозой исчезновения хищных и других птиц", – сказала она.

"Запрещается вырубка дуплистых, сухостойных, фаутных деревьев для обеспечения представителей фауны естественным укрытием", – сообщила Юшкевич.

В других категориях лесов ограниченно проведение сплошных санитарных рубок исключительно моментами крайней необходимости с обязательным восстановлением лесов на этих вырубках.

"Впервые вводится возможность контроля общественности. Планирование, обоснование и объемы санрубок будут обнародоваться на сайтах лесхозов и облуправлений", – добавила Юшкевич.

В состав специальной комиссии, которая определяет целесообразность назначения сплошной санитарной рубки, будут включать теперь представителей органов местного самоуправления.

Для выборочных санитарных рубок деревья под сруб будут нумеровать, будут составлять нумерационную ведомость с указанием породы, категории технической пригодности древесины и основания для отбора их на рубку.

Деревья с дуплами будут оставлять для обеспечения лесной фауны естественным укрытием.

Будут сохранять и отдельные поваленные сухостойные деревья, которые служат средой существования и защиты других объектов живой природы – об этом будут делать отметку в материалах отвода и лесорубном билете.

На территориях природно-заповедного фонда (кроме хвойных молодняков за пределами природных заповедников, заповедных зон и заповедных урочищ) будут оставлять неликвидную древесину объемом не менее 30 куб. м. на один гектар.

Между тем, в Украине создана интерактивная карта по вырубке деревьев, которую передадут в Национальное антикоррупционное бюро и Генеральную прокуратуру.