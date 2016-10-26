Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин принял новые правила вырубки лесов

Среда, 26 октября 2016, 12:59

Кабинет министров принял новую редакцию Санитарных правил в лесах.

Соответствующее решение принято на заседании 26 октября, информирует правительственный портал.

И.о. главы Государственного агентства лесных ресурсов Кристина Юшкевич отметила, что этот документ жестко регламентирует проведение санитарных рубок, а действие санитарных правил будет распространяться на всех лесопользователей.

"Сплошные санитарные рубки запрещаются в разных видах заповедников, заказников и национальных парках, вокруг мест гнездования редчайших, находящихся под угрозой исчезновения хищных и других птиц", – сказала она.

"Запрещается вырубка дуплистых, сухостойных, фаутных деревьев для обеспечения представителей фауны естественным укрытием", – сообщила Юшкевич.

В других категориях лесов ограниченно проведение сплошных санитарных рубок исключительно моментами крайней необходимости с обязательным восстановлением лесов на этих вырубках.

"Впервые вводится возможность контроля общественности. Планирование, обоснование и объемы санрубок будут обнародоваться на сайтах лесхозов и облуправлений", – добавила Юшкевич.

В состав специальной комиссии, которая определяет целесообразность назначения сплошной санитарной рубки, будут включать теперь представителей органов местного самоуправления.

Для выборочных санитарных рубок деревья под сруб будут нумеровать, будут составлять нумерационную ведомость с указанием породы, категории технической пригодности древесины и основания для отбора их на рубку.

Деревья с дуплами будут оставлять для обеспечения лесной фауны естественным укрытием.

Будут сохранять и отдельные поваленные сухостойные деревья, которые служат средой существования и защиты других объектов живой природы – об этом будут делать отметку в материалах отвода и лесорубном билете.

На территориях природно-заповедного фонда (кроме хвойных молодняков за пределами природных заповедников, заповедных зон и заповедных урочищ) будут оставлять неликвидную древесину объемом не менее 30 куб. м. на один гектар.

Между тем, в Украине создана интерактивная карта по вырубке деревьев, которую передадут в Национальное антикоррупционное бюро и Генеральную прокуратуру.

"Украинская правда" в Threads

Темы: экологияКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
экология
На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды
Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции
Украина нуждается в "экологическом Рамштайне"
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: