Гройсман держит наличными почти полтора миллиона долларов - декларация

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Среда, 26 октября 2016, 16:27
FB VOLODYMYR GROYSMAN

Премьер-министр Владимир Гройсман в электронной декларации 2015 года задекларировал только наличными более 1,5 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте деклараций.

Также он показал 12 часов. Стоимость их не указывается, однако, у жены Гройсмана часы фирмы Boucheron, Ulysse Nardin (2 шт.).

У Гройсмана - Rolex (2шт.), Breguet (2 шт.), Girard-Perregaux (2шт.), Parmigiani, Audemars Piguet, Ulysse Nardin.

Кроме того, Гройсман задекларировал 6 ювелирных изделий (сережки и кольца), принадлежащих жене, и 2 набора запонок с драгоценными камнями, которые принадлежат ему.

Отметим, что субъект декларирования должен задекларировать ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.

Указывается, что у Гройсмана 4 земельных участка в Винницкой области, два дома 534 кв. м и 461,1 кв. м.

Другое недвижимое имущество: 1051,6 кв. м; 112,8 кв. м; 111,2 кв. м; 143,5 кв. м; 736,9 кв. м.

Гройсман также задекларировал квартиры, которые у него в пользовании.

Они находятся в собственности Алины Бурлаки и Ивана Бурлака. Отмечается, что киевская квартира в пользовании Гройсмана с 20 февраля 2015 года.

Ее общая площадь, скорее всего, 238,4 квадратных метра, поскольку киевские метры расписаны частями между Гройсманом, его женой и дочерью частями по 59,6 кв.м.

Гройсман задекларировал автомобиль Land Rover 2013 года, у его жены Volkwagen Touareg 2011 года.

Ценных бумаг, в соответствии с декларацией, у семьи Гройсмана нет.

Жена Гройсмана обладает корпоративным правом в ООО "МагиГранд", (210 тысяч грн в денежном выражении) и является его владельцем.

Зарплата Гройсмана за прошлый год составила 77 270 гривен.

Также он задекларировал 36 грн дохода от процентов в Проминвестбанка и 4 грн - от процентов банка "Хрещатик".

Премьер также получил 1 млн 302 тысячи гривен дохода от сдачи в аренду неназванного имущества гражданину Дмитрию Немерському и 108 тысяч от сдачи в аренду неназванного имущества частному предприятию "Конэкс".

Его жена Елена Гройсман получила в 2015 году зарплату в размере 28 400 грн, предпринимательская деятельность принесла ей 1 млн 408 247 гривен, помощь при рождении ребенка - 15 253, проценты от ПриватБанка - 1457 гривен.

Наличными у Гройсмана есть 2 млн 280 тысяч гривен, 870 тисяч долларов и 460 тысяч евро.

На банковских счетах имеет следующие средства: в "Креди Агриколь" - 2 млн 111 139 грн, в Приватбанке на двух счетах 21 775 грн и 16 200 евро, в Проминвестбанке – 3 499 грн.

У жены наличными 1 млн 600 тысяч гривен и 372 тысяч долларов. На счету в Приватбанке у нее лежат 193 549 грн.

Согласно декларации, в Гройсмана нет финансовых обязательств. В прошлом году он потратил 76 172 грн на страхование транспортных средств.

Олег Шанковский, Александр Шумилин, УП

Темы: Гройсман декларация
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Комментарии — 7
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IP: 195.68.202.---San Itar26.10.2016 18:30
Чому гроші в готівці? Наколядував. Якби гроші були чесно зароблені, то вони б лежали на рахунку в банку і можна було б простежити, звідки, за що й коли вони прийшли. Гройсман показав себе наперсточником ще коли працював у Верховній Раді.
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IP: 188.116.35.---taras_bg26.10.2016 18:23
Прем'єр чесно задекларував те, що має. Не треба заздрити.
Це тільки Тимошенко завжди злидні декларувала, хоча ті, хто цікавився, добре знають як ВОНА живе.
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IP: 93.75.36.---formalin26.10.2016 17:50
Отже, щоб мати все зазначене, в середньому за кожен рік стажу він повинен був заробляти суттєво більше ніж по мільйону гривень. І як таке можливо чесній людині, яка не має великого бізнесу? Навіть якби він провів на посаді прем'єра все життя, отримав би у рази менше! ЗВІДКИ ГРОШІ, ГРОЙСМАНЕ???
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IP: 193.243.159.---dolly26.10.2016 17:23
У бывшего мэра была очень хорошая зарплата...
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IP: 46.202.221.---Van Helsing26.10.2016 17:22
Basta13:
Красиво жить не запретишь... еврейчику подфортило сесть на жирные денежные потоки.
Нікчема, хочеш теж бути багатим? Для цього треба мізки мати. Вставай з дивану та щось роби. Гройсман молодець, працює з 16 років, все заробив власним розумом, А ти, бидлота, не еврей - представник "вищої раси", так?
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