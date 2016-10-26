Полномочный представитель России в Трехсторонний контактной группе по Украине Борис Грызлов досрочно покинул переговоры в Минске.

Об этом в среду сообщает "Интерфакс".

Грызлов спустился на первый этаж "Президент отеля" и молча прошел мимо журналистов к выходу.

Трехсторонняя контактная группа после этого продолжила работу.

Как сообщил источник, Россию после отъезда Грызлова на переговорах продолжит представлять спецпредставитель России - посол по особым поручениям МИД РФ Азамат Кульмухаметов.

Как передает российское агентство ТАСС, Грызлов после встречи заявил, что после создания зон безопасности в Донбассе в эти районы может быть введена полицейская миссия ОБСЕ с табельным оружием.

"В настоящее время идет процесс разведения сторон в ранее согласованных точках. После реализации данных решений возможно введение в места разведения сторон полицейской миссии ОБСЕ, вооруженной табельным оружием, если, конечно, к такой деятельности будет готова сама эта международная организация", - сказал он.