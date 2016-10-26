Киев будет добиваться признания линии разграничения по Минску-1

Украинская сторона продолжит отстаивать линию разграничения на Донбассе, которая была зафиксирована в Минске 19 сентября 2014 года.

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы постоянно настаиваем на возвращении к линии разграничения от 19 сентября 2014 года. Ведь есть существенная разница между линией от 19 сентября 2014 года и 15 февраля 2015 года, когда почти 1,5 тысячи кв. км были захвачены российскими боевиками", – сказал он.

По словам Елисеева, важно, что в Берлине стороны признали: базовыми для урегулирования на Донбассе являются все три договоренности, раннее достигнутые в рамках "минских переговоров".

"Для нас это принципиально, ведь российская сторона подбивала на ревизию этой линии и на ее непризнание", – сказал заместитель главы АП.

"Мы будем добиваться того, чтобы на примере Дебальцево начать демилитаризацию, восстановить функционирование всех органов местного самоуправления, наладить там нормальную жизнь. Это наша территория, которая по линии от 19 сентября, должна быть под украинским контролем", – подчеркнул он.

"Конечно же, данный вопрос вызвал негативную реакцию российской стороны, поэтому эта тема будет нелегкой во время обсуждений", – добавил Елисеев.