Повноважний представник Росії в Тристоронній контактній групі по Україні Борис Гризлов достроково покинув переговори в Мінську.

Про це у середу повідомляє "Інтерфакс".

Гризлов спустився на перший поверх "Президент готелю" і мовчки пройшов повз журналістів до виходу.

Тристороння контактна група після цього продовжила роботу.

Як повідомило джерело, Росію після від'їзду Гризлова на переговорах продовжить представляти спецпредставник Росії - посол з особливих доручень МЗС РФ Азамат Кульмухаметов.

Як передає російське агентство ТАСС Гризлов після зустрічі заявив, що після створення зон безпеки на Донбасі в ці райони може бути введена поліцейська місія ОБСЄ з табельною зброєю.

"В даний час йде процес розведення сторін в раніше узгоджених точках. Після реалізації даних рішень можливе введення в місця розведення сторін поліцейської місії ОБСЄ, озброєної табельною зброєю, якщо, звичайно, до такої діяльності буде готова сама ця міжнародна організація", - сказав він.

Як відомо, українська сторона продовжить відстоювати лінію розмежування на Донбасі, яка була зафіксована в Мінську 19 вересня 2014 року.