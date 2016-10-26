Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Грызлов досрочно покинул переговоры в Минске

Среда, 26 октября 2016, 18:28

Полномочный представитель России в Трехсторонний контактной группе по Украине Борис Грызлов досрочно покинул переговоры в Минске.

Об этом в среду сообщает "Интерфакс".

Грызлов спустился на первый этаж "Президент отеля" и молча прошел мимо журналистов к выходу.

Трехсторонняя контактная группа после этого продолжила работу.

Как сообщил источник, Россию после отъезда Грызлова на переговорах продолжит представлять спецпредставитель России - посол по особым поручениям МИД РФ Азамат Кульмухаметов.

Как передает российское агентство ТАСС, Грызлов после встречи заявил, что после создания зон безопасности в Донбассе в эти районы может быть введена полицейская миссия ОБСЕ с табельным оружием.

"В настоящее время идет процесс разведения сторон в ранее согласованных точках. После реализации данных решений возможно введение в места разведения сторон полицейской миссии ОБСЕ, вооруженной табельным оружием, если, конечно, к такой деятельности будет готова сама эта международная организация", - сказал он.

Украинская сторона продолжит отстаивать линию разграничения на Донбассе, которая была зафиксирована в Минске 19 сентября 2014 года.

Темы: РосcияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
Росcия
После ареста Стрелкова у суда задержали его пособника Губарева
Россияне арестовали Гиркина-Стрелкова
Лукашенко полетит на переговоры к Путину в выходные
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: