Россия передала Нидерландам свои данные по крушению MH17

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Четверг, 27 октября 2016, 03:46

Россия передала властям Нидерландов свои данные по крушению малайзийского Boeing на Донбассе.

Об этом сообщил министр юстиции Ард ван дер Стер, пишет Dutch News.

Министр добавил, что голландский прокурор рассмотрит полученные данные и решит, будут ли они полезны для расследования и содержат ли они "обещанные радиолокационные данные".

Ранее правительство Нидерландов сообщило, что рассматривает несколько вариантов привлечения к ответственности виновников катастрофы Боинга МН17.

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.

Темы: MH17 Росcия
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