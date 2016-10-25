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Нидерланды прорабатывают два варианта суда по MH17

Вторник, 25 октября 2016, 03:07
Нидерланды прорабатывают два варианта суда по MH17

Правительство Нидерландов рассматривает несколько вариантов привлечения к ответственности виновников катастрофы Боинга МН17.

Об этом в письме парламенту написал министр юстиции страны Ард ван дер Стюр, сообщает Укринформ со ссылкой на голландское издание AD.nl.

"Прорабатывается две опции. Первая фокусируется на международном трибунале. Вторая предусматривает проведение национального судебного процесса одной из стран, которая участвует в международной совместной следственной группе", - пишет издание.

Как отмечается, в рамках второго варианта рассматривается возможность, что Нидерланды будут заниматься этим процессом.

По оценкам голландского правительства, оба варианта являются "сложными" и имеют "юридические преграды".

В то же время, как отмечается, отправной точкой для голландского правительства является найти возможность максимально повысить шансы эффективного судебного процесса.

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.

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Темы: MH17ДонбассвойнакатастрофыРосcия
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