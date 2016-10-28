Розенко задекларировал подаренную квартиру и немало налички

Вице-премьер-министр Павел Розенко задекларировал 550 тысяч гривен, 15 тысяч долларов и 10 тысяч евро наличкой, квартиру в Киеве и автомобиль.

Чиновник указал в электронной декларации за 2015 год, что получил в подарок квартиру в Киеве площадью 81,4 кв. м от матери Валентины Розенко стоимостью 450 тысяч гривен. Права на часть квартиры он обрел 28 сентября этого года.

В декларации Розенко за прошлый год, поданной в апреле, не значилось недвижимости.

Как и раньше, Павел Розенко задекларировал автомобиль Toyota Highlander 2011 года выпуска, который приобрел 13 октября 2014 года за 389 100 гривен.



В 2015 году чиновник заработал на должности министра соцполитики 74 474 гривен. Его жена Оксана Розенко в прошлом году получила 84 567 гривен зарплаты в Управлении делами Верховной Рады.

Супруга Розенко также задекларировала, что имеет наличкой 120 тысяч гривен и 5 тысяч долларов.

Как известно, 6 августа этого года издание "Страна" опубликовало информацию о доме Розенко в поселке Погребы (неподалеку от массива Троещина в Киеве), а также акт покупки этого дома Валентиной Розенко в мае 2009 года.

8 августа под тем домом провели акцию: подожгли шины, которые через несколько минут начали тушить. Также участники акции снимали особняк с дрона.

После этого Павел Розенко заявил, что его мать уже 8 лет владеет этим домом на "110 метров" и 10 сотками земли под ним.

Алена Рощенко, УП