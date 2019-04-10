Розенко заявляет, что "13-ю пенсию" могут выплатить уже в этом году

854 просмотра
Среда, 10 апреля 2019, 18:36

Вице-премьер-министр Павел Розенко убежден, что уже в этом году можно будет выплатить "тринадцатую пенсию".

Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Инициатива президента Петра Порошенко заключается в том, чтобы единовременную выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле, сделать постоянной. Это может быть в виде "13-й пенсии" в конце года. Ее будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию", - пояснил вице-премьер-министр.

По его словам, сейчас правительство работает над реализацией этой инициативы.

"Мы проводим соответствующие расчеты. У нас есть все возможности реализовать ее уже с этого года", - отметил Розенко.

Напомним:

  • В марте 2019 года президент Петр Порошенко не исключал введения ежегодной, "13-й пенсии" для тех, кто получает минимальную социальную выплату, в случае роста экономики страны.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: пенсии Розенко


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Украине разработали новый законопроект о накопительной пенсии 27 марта 2019, 23:27
Тимошенко говорит, что через месяц поднимет пенсии в три раза 26 марта 2019, 15:33
Порошенко не исключает введения ежегодной "13-й пенсии" 23 марта 2019, 01:51
Все новости
Главные новости
Под офис Зеленского приехал якобы Автомайдан: хочет анализов
Порошенко сдал мочу американцам и заявил: Этот вопрос нацбезопасности
Борды с дьяволом. Что не так с рекламой Порошенко с Путиным?
Порошенко приехал сдавать анализы для международных экспертов
Все новости
здоровье

Непереносимость лактозы: причины и как с этим жить?

исследование

Лучше худеть семьей!

психология

Как мотивировать ребенка ходить в школу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів