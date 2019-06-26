Вице-премьер-министр Павел Розенко опубликовал список кандидатов, которых в Администрации президента Владимира Зеленского предлагают на должности председателей областных государственных администраций.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня на заседании правительства от Администрации президента будут внесены следующие кандидатуры на должности глав ОГА... Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности?", - написал Розенко.

"Какие подводные камни их назначений? Риски? Бэкграунд этих кандидатов? Распространяем, делимся информацией", - добавил он.

фото Павла Розенко

В частности, в обнародованном им списке предлагается назначить такие кандидатуры:

Кириленко Павла Александровича на должность председателя Донецкой ОГА Бондаренко Игоря Самойловича на должность председателя Закарпатской ОГА Бно-Айрияна Михаила Каренович на должность председателя Киевской ОГА Комарницкого Виталия Марьяновича на должность председателя Луганской ОГА Мальского Маркияна Маркияновича на должность председателя Львовской ОГА Андрейчикова Андрея Александровича на должность председателя Одесской ОГА Гусева Юрия Вениаминовича на должность председателя Херсонской ОГА Шевченко Игоря Юрьевича на должность председателя Черкасской ОГА

Бно Айриян в 2015-2016 годах занимал должность начальника управления европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности, где занимался координацией работы министерства на международном направлении, вопросами евроинтеграции и координации обязательств в рамках Энергетического Сообщества.

С апреля 2018 года он стал заместителем директора ГП "НЭК "Укрэнерго" по коммуникациям и международного сотрудничества.

Юрий Гусев - бывший заместитель министра обороны.

Кроме того, он возглавлял общественное объединение "Землячество Херсонщины", в совет которого также входят председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

17 июня он заявил про свой выход из ОО "Землячество Херсонщины".

Напомним: