Розенко показал кандидатов, которых Зеленский предлагает в губернаторы

10046 просмотров
Среда, 26 июня 2019, 10:58

Вице-премьер-министр Павел Розенко опубликовал список кандидатов, которых в Администрации президента Владимира Зеленского предлагают на должности председателей областных государственных администраций.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня на заседании правительства от Администрации президента будут внесены следующие кандидатуры на должности глав ОГА... Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности?", - написал Розенко.

"Какие подводные камни их назначений? Риски? Бэкграунд этих кандидатов? Распространяем, делимся информацией", - добавил он.

 
фото Павла Розенко

В частности, в обнародованном им списке предлагается назначить такие кандидатуры:

  1. Кириленко Павла Александровича на должность председателя Донецкой ОГА
  2. Бондаренко Игоря Самойловича на должность председателя Закарпатской ОГА
  3. Бно-Айрияна Михаила Каренович на должность председателя Киевской ОГА
  4. Комарницкого Виталия Марьяновича на должность председателя Луганской ОГА
  5. Мальского Маркияна Маркияновича на должность председателя Львовской ОГА
  6. Андрейчикова Андрея Александровича на должность председателя Одесской ОГА
  7. Гусева Юрия Вениаминовича на должность председателя Херсонской ОГА
  8. Шевченко Игоря Юрьевича на должность председателя Черкасской ОГА

Бно Айриян в 2015-2016 годах занимал должность начальника управления европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности, где занимался координацией работы министерства на международном направлении, вопросами евроинтеграции и координации обязательств в рамках Энергетического Сообщества.

С апреля 2018 года он стал заместителем директора ГП "НЭК "Укрэнерго" по коммуникациям и международного сотрудничества.

Юрий Гусев - бывший заместитель министра обороны.

Кроме того, он возглавляет общественное объединение "Землячество Херсонщины", в совет которого также входят председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук вместе с помощником народного депутата Николая Паламарчука Игорем Павловским, который тоже является подозреваемым по делу Екатерины Гандзюк.

Напомним:

  • 11 июня президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.
  • Позже Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении еще трех глав областных государственных администраций. Одним из них был Муляренко.
  • 25 июня президент Владимир Зеленский уволил с должностей председателей обладминистраций Житомирской, Ровенской, Черкасской областей.
  • На прошлой неделе на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского уже поступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Розенко Кабинет министров Администрация президента регионы


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Украине за год не было ни одного антисемитского преступления – Розенко 6 мая 2019, 10:13
Розенко заявляет, что "13-ю пенсию" могут выплатить уже в этом году 10 апреля 2019, 18:36
Розенко прогнозирует зарплаты по 12 тысяч уже через год 7 марта 2019, 10:58
Все новости
Главные новости
Рейтинг партий: "Голос" и "Батькивщина" поменялись позициями
Розенко показал кандидатов, которых Зеленский предлагает в губернаторы
Кличко о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича: Реванша не будет
В Харькове неизвестные ночью на проспекте Григоренко возвращают таблички с именем Жукова
Все новости
мнение

Ученые приблизились к пониманию природы аутизма

здоровье

Что способные сделать лишь 2 часа на улице с нашим организмом

еда

8 причин, почему петрушку стоит добавлять в свои блюда

Поиск по сайту
Архив
Весь архів