Розенко показал кандидатов, которых Зеленский предлагает в губернаторы
Вице-премьер-министр Павел Розенко опубликовал список кандидатов, которых в Администрации президента Владимира Зеленского предлагают на должности председателей областных государственных администраций.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Сегодня на заседании правительства от Администрации президента будут внесены следующие кандидатуры на должности глав ОГА... Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности?", - написал Розенко.
"Какие подводные камни их назначений? Риски? Бэкграунд этих кандидатов? Распространяем, делимся информацией", - добавил он.
В частности, в обнародованном им списке предлагается назначить такие кандидатуры:
- Кириленко Павла Александровича на должность председателя Донецкой ОГА
- Бондаренко Игоря Самойловича на должность председателя Закарпатской ОГА
- Бно-Айрияна Михаила Каренович на должность председателя Киевской ОГА
- Комарницкого Виталия Марьяновича на должность председателя Луганской ОГА
- Мальского Маркияна Маркияновича на должность председателя Львовской ОГА
- Андрейчикова Андрея Александровича на должность председателя Одесской ОГА
- Гусева Юрия Вениаминовича на должность председателя Херсонской ОГА
- Шевченко Игоря Юрьевича на должность председателя Черкасской ОГА
Бно Айриян в 2015-2016 годах занимал должность начальника управления европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности, где занимался координацией работы министерства на международном направлении, вопросами евроинтеграции и координации обязательств в рамках Энергетического Сообщества.
С апреля 2018 года он стал заместителем директора ГП "НЭК "Укрэнерго" по коммуникациям и международного сотрудничества.
Юрий Гусев - бывший заместитель министра обороны.
Кроме того, он возглавляет общественное объединение "Землячество Херсонщины", в совет которого также входят председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук вместе с помощником народного депутата Николая Паламарчука Игорем Павловским, который тоже является подозреваемым по делу Екатерины Гандзюк.
Напомним:
- 11 июня президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.
- Позже Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении еще трех глав областных государственных администраций. Одним из них был Муляренко.
- 25 июня президент Владимир Зеленский уволил с должностей председателей обладминистраций Житомирской, Ровенской, Черкасской областей.
- На прошлой неделе на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского уже поступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.
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