Адвокат в деле Онищенко называет "уткой" обвинения в шпионаже
Адвокат фигуранта в деле депутата Александра Онищенко Андрей Цыганков уехал из Украины и называет "уткой спецслужбы" сообщения, что добровольно пошел на допрос следователей СБУ и обвинения его в шпионаже.
Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".
"Я получил распоряжение клиента от доверенного лица вернуться в Киев. Вернулся, получил безальтернативное приглашение в СБУ и вынужден был поехать", - сказал он.
"Варианты о добровольном приходе в СБУ, как и информация об обвинении меня в шпионаже – типичная утка спецслужбы для дискредитации адвокатуры", - сказал он.
"У меня статус свидетеля. У меня незаконно изъяли телефон.
На вопрос, по делу какого клиента его задерживали, Цыганков ответил, что не готов ответить на этот вопрос пока что. : "Аффилированные компании с клиентом, так считают. Доказательств пока нет".
По словам адвоката, сейчас он находится не в Украине.
"Назад я уехал не сразу же, а лишь после того, как понял, что телефон будет арестован. Т.е. телефон адвоката будет признан доказательством в производстве СБУ", - сказал он.
"Но приеду с Пониманием четкой стратегии защиты в связи с незаконным задержанием. Дальше– это защита интересов клиента. Окончательное решение будет принято по состоянию на будущий понедельник", - сказал он.
В то же время в НАБУ "Украинской правде" сообщили, что к этому делу они никак не причастны.
Как известно, 24 октября Цыганкова задержали в аэропорту Борисполь. После допроса адвоката отпустили.
По результатам допроса Цыганкова СБУ заявила, что получила фактические данные, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве, которое расследуется по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 110-2 (финансирование сепаратизма) Уголовного кодекса.
Цыганков является адвокатом фигуранта дела Онищенко – Олега Рябошапки.
5 июля 2016 года в рамках расследования коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого по договорам совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" следователи провели 21 обыск, среди которых восемь обысков в помещениях и автомобилях, принадлежащих или используемых адвокатами Цыганковым, Копусь и Маковским.
Цыганков перед обысками покинул пределы Украины.
8 июля НАБУ обнародовало документы, которые свидетельствуют о причастности офиса адвоката Андрея Цыганкова к деятельности фиктивных предприятий в газовой схеме нардепа Александра Онищенко.
СБУ в расследовании дела Онищенко участия не принимало.
Оксана Коваленко, УП
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