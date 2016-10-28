Адвокат в деле Онищенко называет "уткой" обвинения в шпионаже

446 просмотров
0
Пятница, 28 октября 2016, 12:57

Адвокат фигуранта в деле депутата Александра Онищенко Андрей Цыганков уехал из Украины и называет "уткой спецслужбы" сообщения, что добровольно пошел на допрос следователей СБУ и обвинения его в шпионаже.

Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".

"Я получил распоряжение клиента от доверенного лица вернуться в Киев. Вернулся, получил безальтернативное приглашение в СБУ и вынужден был поехать", - сказал он.

"Варианты о добровольном приходе в СБУ, как и информация об обвинении меня в шпионаже – типичная утка спецслужбы для дискредитации адвокатуры", - сказал он.

"У меня статус свидетеля. У меня незаконно изъяли телефон.

На вопрос, по делу какого клиента его задерживали, Цыганков ответил, что не готов ответить на этот вопрос пока что. : "Аффилированные компании с клиентом, так считают. Доказательств пока нет".

По словам адвоката, сейчас он находится не в Украине.

"Назад я уехал не сразу же, а лишь после того, как понял, что телефон будет арестован. Т.е. телефон адвоката будет признан доказательством в производстве СБУ", - сказал он.

"Но приеду с Пониманием четкой стратегии защиты в связи с незаконным задержанием. Дальше–  это защита интересов клиента. Окончательное решение будет принято по состоянию на будущий понедельник", - сказал он.

В то же время в НАБУ "Украинской правде" сообщили, что к этому делу они никак не причастны.

Как известно, 24 октября Цыганкова задержали в аэропорту Борисполь. После допроса адвоката отпустили.

По результатам допроса Цыганкова СБУ заявила, что получила фактические данные, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве, которое расследуется по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 110-2 (финансирование сепаратизма) Уголовного кодекса.

Цыганков является адвокатом фигуранта дела Онищенко – Олега Рябошапки.

5 июля 2016 года в рамках расследования коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого по договорам совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" следователи провели 21 обыск, среди которых восемь обысков в помещениях и автомобилях, принадлежащих или используемых адвокатами Цыганковым, Копусь и Маковским.

Цыганков перед обысками покинул пределы Украины.

8 июля НАБУ обнародовало документы, которые свидетельствуют о причастности офиса адвоката Андрея Цыганкова к деятельности фиктивных предприятий в газовой схеме нардепа Александра Онищенко.

СБУ в расследовании дела Онищенко участия не принимало.

Оксана Коваленко, УП

 

Темы: Онищенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Цыганков заявил, что СБУ отказалась вернуть ему телефон 25 октября 2016, 19:44
В АП назвали заявление Онищенко "грязной выдумкой" 25 октября 2016, 19:01
Онищенко о деньгах на сепаратизм: "два года финансировал только Порошенко" 25 октября 2016, 16:16
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Roshen вывела в Украину 72 млн дивидендов от Липецких активов
Первой в суд пойдет дело о госизмене Януковича – Луценко
Франция и Бельгия заблокировали прогресс в одобрении украинского безвиза
Брат экс-генпрокурора Яремы отсудил 62 га земли на Киевщине
Все новости
Афиша на 28-30 октября

Хэллоуин, встреча с пилотом, Fashion's Night Out...

Фото

"Стенка на стенку". Миротворческий арт-проект вызвал негативную реакцию киевлян