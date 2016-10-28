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Адвокат у справі Онищенка називає "качкою" звинувачення в шпигунстві

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 12:57

Адвокат фігуранта у справі депутата Олександра Онищенка Андрій Циганков виїхав з України і називає "качкою спецслужби" повідомлення, що добровільно пішов на допит слідчих СБУ і звинувачення його в шпигунстві.

Про це він розповів в коментарі "Українській правді".

"Я отримав розпорядження клієнта від довіреної особи повернутися до Києва. Повернувся, отримав безальтернативне запрошення в СБУ і змушений був поїхати", - сказав він.

"Варіанти про добровільний прихід в СБУ, як і інформація про звинувачення мене в шпигунстві - типова качка спецслужби для дискредитації адвокатури", - сказав він.

Циганков зазначив, що має статус свідка іщо під час допиту в нього "незаконно вилучили телефон".

На питання, у справі якого клієнта його затримували, Циганков відповів, що не готовий відповісти на це питання поки що: "Афілійовані компанії з клієнтом, так вважають. Доказів поки немає".

За словами адвоката, зараз він перебуває за межами України.

"Назад я поїхав не відразу ж, а лише після того, як зрозумів, що телефон буде арештований. Тобто телефон адвоката буде визнаний доказом у провадженні СБУ", - сказав він.

"Але приїду з розумінням чіткої стратегії захисту в зв'язку з незаконним затриманням. Далі-це захист інтересів клієнта. Остаточне рішення буде прийнято станом на наступний понеділок", - сказав він.

У той же час в НАБУ "Українській правді" повідомили, що до цієї справи вони жодним чином не причетні.

Як відомо, 24 жовтня Циганкова затримали в аеропорту Бориспіль слідчі СБУ.

В СБУ заявили, що за результатами допиту Циганкова, СБУ отримала  фактичні дані, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, що розслідується за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 110-2 (фінансування сепаратизму) Кримінального кодексу.

Циганков є адвокатом фігуранта газової справи депутат Олександра Онищенка – Олега Рябошапки.

Як відомо, 5 липня 2016 року в рамках розслідування корупційної схеми з перепродажу газу, видобутого за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування"  слідчі здійснили 21 обшук, серед яких вісім обшуків у приміщеннях та автомобілях, що належать чи використовуються адвокатами Циганковим, Копусь та Маковським.

Циганков напередодні обшуку покинув межі України.

Як відомо, 5 липня Верховна Рада проголосувала за зняття недоторканності й арешт депутата Олксандра Онищенка.

Онищенка й ще 20 осіб підозрюють у махінаціях із газом держкомпанії "Укгазвидобування", який отримували за угодою про спільну діяльність.

8 липня НАБУ оприлюднило документи, які свідчать про причетність офісу адвоката Андрія Циганкова до діяльності фіктивних підприємств у газовій схемі нардепа Олександра Онищенка.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Онищенко
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