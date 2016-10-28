Кучма: по Донбассу получится не одна, а три дорожные карты

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Пятница, 28 октября 2016, 18:58

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма сомневается в том, что удастся найти компромисс при разработке дорожной карты урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

Комментируя решение о разработке дорожной карты он сказал: "когда на высшем уровне совсем нет договоренности, тогда высший уровень дает нижнему поручения. Вот главы государств дали поручение министрам иностранных дел разработать дорожную карту. И что будет потом? По моему убеждению, будет три дорожные карты: русская, украинская и французско-немецкая", - сказал он.

В то же время у Кучмы нет уверенности, что можно найти согласие на уровне министров иностранных дел.

"Наш МИД подготовит замечательные предложения, я в этом не сомневаюсь. Но у украинской стороны своя позиция, у России будет своя позиция. И в том, что на уровне министров удастся договориться, у меня большие сомнения", - сказал он.

Кучма также подчеркнул, что поддерживает позицию Порошенко.

"В Берлине, к сожалению, до конкретики не договорились, но мне нравится, что наш президент четко выразил позицию Украины по решению проблемы Донбасса - сначала безопасность, а потом все остальное. Если будем наоборот - это катастрофа для Украины", - сказал он.

Кучма сказал, что в результате каких-либо других выборов на территории Донбасса будет не украинская власть.

Как известно, в ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

Ни одного документа по итогам встречи подписано не было.

Украинская правда

Темы: Кучма Донбасс
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Комментарии — 1
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IP: 178.94.40.---FLAG28.10.2016 21:00
Треба відділяти ці ОРЛО і ОРДО. І будувати справжній кордон (не такий фейковий і злодійський,який "будував" Яценюк). Ці ОРЛО і ОРДО - аналоги грузинських Абхазії,Осетії,Придністров'я , які "створює" агресивно-шовіністична раша...Інакше - ця ракова пухлина на тілі України - погубить Україну як незалежну державу.
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