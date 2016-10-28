Кучма: по Донбасу вийде не одна, а три дорожні карти

Представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма сумнівається тому, що вдасться знайти компроміс під час розробки дорожньої карти врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав у п'ятницю, відповідаючи на питання журналістів.

Коментуючи рішення про розробку дорожньої карти він сказав: "коли на вищому рівні зовсім немає домовленості, то вищий рівень дає нижчому доручення. От глави держав дали доручення міністрам закордонних справ розробити дорожню карту. І що буде потім? На моє переконання буде три дорожні карти: російська, українська і французько-німецька", - сказав він.

Водночас у Кучми немає впевненості, що можна знайти згоду на рівні міністрів закордонних справ.

"Наш МЗС підготує чудові пропозиції, я в цьому не сумніваюся. Але в української сторони своя позиція, у Росії буде своя позиція. І на тому, що на рівні міністрів вдасться домовитися, у мене великі сумніви", - сказав він.

Кучма також підкреслив, що підтримує позицію Порошенка.

"В Берліні, на превеликий жаль, до конкретики не домовилися, але мені подобається, що наш президент чітко висловив позицію України щодо вирішення проблеми Донбасу – спочатку безпека, а потім все інше. Якщо будемо навпаки – це катастрофа для України", - сказав він.

Кучма сказав, що в результаті будь-яких інших виборів на території Донбасу буде не українська влада.

Як відомо, у ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Жодного документу за результатами зустрічі підписано не було.

Українська правда