Кучма: по Донбассу получится не одна, а три дорожные карты

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма сомневается в том, что удастся найти компромисс при разработке дорожной карты урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

Комментируя решение о разработке дорожной карты он сказал: "когда на высшем уровне совсем нет договоренности, тогда высший уровень дает нижнему поручения. Вот главы государств дали поручение министрам иностранных дел разработать дорожную карту. И что будет потом? По моему убеждению, будет три дорожные карты: русская, украинская и французско-немецкая", - сказал он.

В то же время у Кучмы нет уверенности, что можно найти согласие на уровне министров иностранных дел.

"Наш МИД подготовит замечательные предложения, я в этом не сомневаюсь. Но у украинской стороны своя позиция, у России будет своя позиция. И в том, что на уровне министров удастся договориться, у меня большие сомнения", - сказал он.

Кучма также подчеркнул, что поддерживает позицию Порошенко.

"В Берлине, к сожалению, до конкретики не договорились, но мне нравится, что наш президент четко выразил позицию Украины по решению проблемы Донбасса - сначала безопасность, а потом все остальное. Если будем наоборот - это катастрофа для Украины", - сказал он.

Кучма сказал, что в результате каких-либо других выборов на территории Донбасса будет не украинская власть.

Как известно, в ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

Ни одного документа по итогам встречи подписано не было.

Украинская правда