Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кучма: по Донбассу получится не одна, а три дорожные карты

Пятница, 28 октября 2016, 18:58

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма сомневается в том, что удастся найти компромисс при разработке дорожной карты урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

Комментируя решение о разработке дорожной карты он сказал: "когда на высшем уровне совсем нет договоренности, тогда высший уровень дает нижнему поручения. Вот главы государств дали поручение министрам иностранных дел разработать дорожную карту. И что будет потом? По моему убеждению, будет три дорожные карты: русская, украинская и французско-немецкая", - сказал он.

В то же время у Кучмы нет уверенности, что можно найти согласие на уровне министров иностранных дел.

"Наш МИД подготовит замечательные предложения, я в этом не сомневаюсь. Но у украинской стороны своя позиция, у России будет своя позиция. И в том, что на уровне министров удастся договориться, у меня большие сомнения", - сказал он.

Кучма также подчеркнул, что поддерживает позицию Порошенко.

"В Берлине, к сожалению, до конкретики не договорились, но мне нравится, что наш президент четко выразил позицию Украины по решению проблемы Донбасса - сначала безопасность, а потом все остальное. Если будем наоборот - это катастрофа для Украины", - сказал он.

Кучма сказал, что в результате каких-либо других выборов на территории Донбасса будет не украинская власть.

Как известно, в ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

Ни одного документа по итогам встречи подписано не было.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КучмаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Кучма
Кучму заметили на Лазурном берегу
Украинская правда нашла на Лазурном берегу депутатов, чиновников и даже бывшего президента
Кучма: Не надо рассчитывать, что Путин вот-вот умрет или что война закончится скоро
Последние новости
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
Все новости...
Реклама: