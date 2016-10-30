Экс - "айдаровец" и нардеп Мельничук задекларировал 1 триллион гривен наличными

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Воскресенье, 30 октября 2016, 01:10

Экс-комбат "Айдара" и народный депутат от фракции "Воля Народа" Сергей Мельничук задекларировал один триллион гривен наличными (более $38 млдр).

Об этом говорится в его электронной декларации за 2015 год.

При этом следует отметить, что депутатская зарплата за год составила 73 478 гривен.

Также нардеп задекларировал квартиру в Виннице в 65 кв.м и земельный участок в Винницкой области 2450 кв. м.

Кроме того, в е-декларации Мельничука указаны два авто: Jeep Grand Cherokee 1994 года выпуска и ГАЗ 2411 1988 года выпуска.

Члены семьи в декларации не указаны.

Возможно, Мельничук совершил ошибку при заполнении е-декларации, указав триллион гривен, или пошутил таким образом.

Напомним, что нардеп Владимир Парасюк указал часы почти за 8 000 гривен, которые, согласно е-декларации ему подарил Святой Николай.

Темы: декларация "Айдар"
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IP: 193.254.220.---Taras Orel30.10.2016 01:42
Хай ДФС теж "пожартує" - випише йому податків на цей трильйон
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