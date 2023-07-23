Лето, война, "Град-Партизан" – как артиллеристы "Айдара" воюют под Бахмутом. Фоторепортаж

"Якщо це виглядає безглуздо, але працює – значить, це не безглуздо", – кажуть військові. Нерідко при цьому йдеться про саморобну зброю та боєприпаси. Але в умовах, коли українських індустріальних та західних зразків озброєння бракує, волонтери та інженери продовжують удосконалювати наявні.

Саме таким удосконаленням став і "Град-Партизан", створений на базі легкового позашляховика.

Він може вражати цілі на відстані до 40 кілометрів і має високу точність, навіть якщо порівнювати зі стандартним бойовим "Градом". Обійдеться така саморобна модифікація в 160 тисяч гривень.

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Він малопомітний і швидкий. Може під'їхати майже впритул до лінії зіткнення, відстрілятися і швидко залишити позицію. При цьому ворог не вважає машину настільки привабливою ціллю, щоб залучати вагомі ресурси на її знищення.

"Град-Партизан" зараз активно використовують багато артилерійських підрозділів. Зокрема й артилеристи батальйону "Айдар", які працюють з ним на Бахмутському напрямку.

"Град-Партизан" – підготовка

Солдати готуються зарядити стандартні ракети "Градів"

Детонатори вкручують у ракети "Градів" безпосередньо перед бойовим виїздом

Бійці з позивними "Веселий" та "Артек" вставляють ракету "Град" у направляючі саморобного "Партизана"

Веселий вкручує детонатори в ракети та перевіряє усе перед бойовим виїздом

"Град-Партизан" їде на бойове завдання

Розірвана українська САУ дорогою до Часового Яру. Тут росіяни часто атакують за допомогою дронів-камікадзе "Ланцет"

"Град-Партизан" стріляє

На позиції для стрільби все відбувається дуже швидко. Ворожі дрони можуть побачити машину і передати координати для удару ворожої артилерії або атакувати за допомогою дронів-камікадзе "Ланцет". Ці безпілотники часто направляють у тили українських позицій саме для знищення далекобійної артилерії.

Солдати за допомогою висувних лап фіксують машину для збільшення точності стрільби

Веселий тим часом за допомогою бусолі прив'язується до місцевості та орієнтує "Партизан" у заданому напрямку

Перший постріл зазвичай пристрільний. Другим вже накривають точно, хоча можуть влучити і з першого

Артек здійснює базові налаштування для пострілу

Фінальні налаштування, і всі відходять в укриття, чекаючи на команду від командира

"Добро" від командира отримано. Звучить команда "Вогонь!", і дистанційний дротовий пульт активує реактивний двигун ракети. З сичанням "градина" вилітає за 15 кілометрів – до російських позицій.

Над позиціями росіян висить дрон, якій зафіксує місце влучання ракети та передасть інформацію командиру на базі. Він по закритому каналу спрямовує інформацію команді бойової машини.

Хлопці чекають на дані про результат та коригування від командира

Командир підрозділу з позивним "Чичен" контролює точність ураження ворога завдяки відео з дронів

Отримавши поправки від командира, Веселий більш точно налаштовує "Партизан", щоб уразити ціль

Згідно з проєктом, "Партизан" мав три направляючих для стрільби. Але під час одного з виїздів у процесі стрільби направляючу зірвало з машини. Тож наразі система робить два постріли.

Другий постріл, і усі швидко біжать переводити "Партизан" у транспортне положення. Відходити треба оперативно

Хвилина – і ми ідемо з позиції, куди потенційно може прилетіти "отвєтка"

На базі чекає командир Чичен. Побачивши, що фотографуємо його у шортах, жартує, що будуть сміятися. Але це частина життя. Літо, спека, і багато щоденної бойової роботи. На формальності просто немає часу. Тут треба воювати і жити швидко.

Чичен повідомив команді, що поцілили влучно. Усі були задоволені.

Веселий і Чичен жартують один з одного

Бойова робота та виїзди града "Партизан" за потреби тривають без перерви. Боєць із позивним "Артек" п'є енергетик і жартує з цього

Під час розмови з Греком я запитав: "Що ти відчуваєш, коли знаєш, що влучив?".

– Відчуваєш ейфорію, коли влучаєш. Але давайте речі називати своїми іменами: якщо так грубо взяти, то ти ж радієш тому, що фактично вбиваєш людей… Але ж не ми, а вони прийшли до нас! І наше діло праве. І не треба дуже заморочуватися цим.

Патч Грека

Хлопці заряджають нову партію ракет у "Град-Партизан"

Підрозділ дуже дружній та професійний. Усі добровольці

"Град-Партизан" заряджений і готовий до нового бойового виїзду

Поки чекаємо інформації про нові цілі, можна поїсти смачного борщу від Моряка. Боєць отримав такий позивний, оскільки справді служив у флоті

У паузі між виїздами Грек ремонтує ходову одного з позашляховиків підрозділу

Ну і, звісно, перекури. Коли можна посидіти, покурити та поговорити як про бойові задачі, так і про життя

Ще є спортмайданчик і штанга. Періодично хтось її "жав". Добра фізична форма на війні важлива

Незабаром надходить інформація про виявлення нової цілі, і командир дає наказ на виїзд і бойову стрільбу. Підрозділ за лічені хвилини збирається і виїжджає. Я лишаюся з командиром та аеророзвідниками на базі.

"Партизан" іде на чергову бойову стрільбу

Лишаємося "на хазяйстві" з Чиченом та командою аеророзвідки, які корегують роботу "Партизана" та інших артилерійських розрахунків підрозділу

На монітори надходить у реальному часі інформація з дронів. На фото – в'їзд до Бахмута

Бахмут з дронів прикро вражає. Місто знищене повністю. Райони, які колись були наповнені людьми, тепер – просто згарище

У реальному часі бачили і пересування російських солдатів. На фото у центрі – фігурка російського солдата, який йде дорогою. Але по таких поодиноких рухомих цілях артилерією стріляти неефективно. Стріляють по групах піхоти, по позиціях або по техніці

Якийсь час ми говорили з командиром, а потім "Партизан" вийшов на позицію для стрільби і Чичен почав координувати їхню роботу

Поруч із нами весь час лежала кицька на ім'я "Собака". Хлопці з підрозділу знайшли її контуженою в Бахмуті та забрали з собою. Тепер у неї двоє кошенят

"Партизан" успішно відпрацював по російських позиціях глибоко в тилу ворожої оборони

"Партизан" повертається з чергової бойової роботи

Частина військових вирушила до інших місць квартирування. Жити усім разом – небезпечно. Скупчення особового складу легко виявити та завдати удару

Моряк готує на вечерю макарони "по-флотськи"

Ми повечеряли макаронами "по-флотськи" від Моряка (було дуже смачно!). Подякували хлопцям та командиру і поїхали додому.

Вечір був тихим і теплим. Якби не періодичні звуки роботи артилерії на відстані, то про війну якось і не хотілося думати.

В одному з населених пунктів дорогою побачили дівчат, які йшли з річки.

Дівчата йдуть після вечірнього купання

Зупинка біля річки, на якій під далеку канонаду місцеві відпочивали та ловили рибу

Один з рибалок показав нам свій улов – красиві маленькі карасі. Літо. Зазвичай це час відпочинку. Але літо 2023 року – це час війни

Боєць із позивним "Чак" із врятованою з Бахмута кицею "Собака" у гаражі поруч із зарядами до "Града-Партизана"

Текст та фото: Андрій Дубчак

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