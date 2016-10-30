Новинский задекларировал гектара земли в РФ, антиквариат и портфель

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Воскресенье, 30 октября 2016, 15:38

Нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский задекларировал сотни гектаров земли и объектов недвижимости в России, антиквариат и 79 компаний, в т.ч. за рубежом, где он является конечным владельцем.

Сведения об этом Новинский указал в электронной декларации за 2015 год. 

В частности, политик отметил в собственности ряд компаний, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских островах, а также в Нидерландах, Джерси, Австралии, Великобритании и в Украине. Также нардепу принадлежат акции 4 компаний, зарегистрированных за рубежом.

В собственности семьи - 6 авто марки Mersedes-Benz, 5 из них принадлежат Новинскому, одна - его жене.

Согласно документу, нардеп и его семья владеют рядом объектов недвижимости в России и в Украине. В частности Новинский имеет по 2 квартиры в РФ и в Украине, гараж в РФ и 2 земельных участка (1450 и 870 кв.м. в Козине (Киевская обл), а также участок земли в России - 50 400 кв.м. Супруга нардепа также владеет 3 земельными участками в РФ общей площадью 57 879 кв.м., нежилое помещение и недостроенный дом в РФ.

В декларацию внесена коллекция икон 19-21ст. в количестве 30 единиц, мебель, предметы антиквариата, часы, ковры, одежда, посуда, мебель, тренажеры, оружие, и черный кожаный портфель, стоимость предметов и дата приобретения права собственности не уточняется.

По данным декларации, доходы нардепа в ВР составляют 73235 грн., кроме того Новинский получил 80 559 грн начислений, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Также доходы Новинского состоят из "гонораров и других выплат", дивидендов и процентов в банке - 1 616 867 грн, 105 737 220 грн и 47 980 грн соответственно.

В декларации также указаны доходы семьи Новинского, в том числе жена получила 4 662 978 грн, дочь Виктория 1 178 119 грн, сын Михаил 2 004 537 грн.

Наличные средства, задекларированные нардепом, составляют 3 млн. грн, 780 000 евро и 2,34 млн долларов. Средства, одолженные Новинским третьим лицам, составляют 1 441 869 грн.

На банковских счетах жена Новинского держит 23746 рублей, 7290 евро и 6470 долларов, дочь - 23 582 рублей и 180 147 грн.

Также нардеп имеет займы, кредиты и неуплаченные налоговые обязательства, а также 3 925 000 евро, которые задекларированы в разделе "Финансовые обязательства" и указанием компании, зарегистрированной за рубежом Vemorsita Holdings Ltd. Вид обязательства не упоминается, указана только дату - 27 мая 2014 года.

Больше всего задекларированных расходов Новинского приходится на Украину, в частности уплата налогов - 10 829 390 грн, безвозвратная финансовая помощь - 2200000 грн, услуги - 9 226 758, уплата аренды офиса приемной депутата, офисной мебели и т.д. - 2 854 963 грн.

Кроме того нардеп задекларировал расходы в России (приобретение одежды и движимого имущества, услуг ресторанов и гостиниц, домашняя утварь, текстиль, посуда, медицинские услуги, ювелирные изделия, взнос за участие в экономическом форуме - всего 8 587 009 грн), Германии (движимое имущество, одежда - 1 600 386 грн), Италии (движимое имущество, одежда, услуги гостиниц / ресторанов - 1 331 050 грн), Швейцарии (движимое имущество, гостинницы / рестораны - 835 209 грн), Греции (благотворительность - 691 200 грн), и Великобритании (движимое имущество, одежда, юридические / консультационные услуги - 952 868 грн).

Украинская правда

Темы: декларация Новинский
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