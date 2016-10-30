Новинський задекларував гектари землі в РФ, антикваріат і портфель

Нардеп від "Оппоблоку" Вадим Новинський задекларував сотні гектарів землі та об'єктів нерухомості у Росії, антикваріат та 79 компаній, у т.ч. за кордоном, де він є кінцевим власником.

Відомості про це Новинський вказав у електронній декларації за 2015 рік.

Зокрема, політик вказав у власності низку компаній, зареєстрованих на Кіпрі, Британських Віргінських островах, а також у Нідерландах, Джерсі, Австралії, Великій Британії та в Україні. Також нардепу належать акції 4 компаній, зареєстрованих за кордоном.

У власності родини - 6 авто марки Mersedes-Benz, 5 з них належать Новинському, одна - його дружині.

Згідно з документом, нардеп та його родина володіють низкою об'єктів нерухомості у Росії та в Україні. Зокрема Новинський має по 2 квартири у РФ та в Україні, гараж в РФ та 2 земельні ділянки (1450 та 870 кв.м. у Козині (Київська обл), а також ділянку землі у Росії - 50 400 кв.м. .Дружина нардепа також має 3 земельні ділянки в РФ загальною площею 57 879 кв.м.,нежитлове приміщення та недобудований будинок в РФ.

До декларації внесено колекцію ікон 19-21ст. у кількості - 30 одиниць, меблі, предмети антикваріату, годинники, килими, одяг, посуд, меблі, тренажери, зброю, та чорний шкіряний портфель, вартість предметів та дата набуття права власності не уточнюється.

За даними декларації, доходи нардепа у ВР становлять 73 235 грн., окрім того Новинський отримав 80 559 грн нарахувань, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень.

Також доходи Новинського складаються з "гонорарів та інших виплат", дивідендів та процентів у банку - 1 616 867 грн, 105 737 220 грн та 47 980 грн відповідно).

У декларації також вказано доходи родини Новинського, зокрема дружина отримала 4 662 978 грн, дочка Вікторія 1 178 119 грн, син Михайло 2 004 537 грн.

Готівкові кошти, задекларовані нардепом, становлять 3 000 000 грн, 780 000 євро та 2 340 000 доларів. Кошти, позичені Новинським третім особам, складають 1 441 869 грн.

На банківських рахунках дружина Новинського тримає 23 746 рублів, 7 290 євро та 6 470 доларів, дочка - 23 582 рублів та 180 147 грн.

Також нардеп має позики, кредити та несплачені податкові зобов'язання, а також 3 925 000 євро, які задекларовані у розділі "Фінансові зобов'язання" та зазначенням компанії, яка зареєстрована за кордоном Vemorsita Holdings Ltd. Вид зобов'язання не згадується, вказано лише дату - 27 травня 2014 року .

Найбільше задекларованих видатків Новинського припадає на Україну, зокрема сплата податків - 10 829 390 грн, безповоротна фінансова допомога - 2 200 000 грн, послуги - 9 226 758, сплата оренди офіса приймальні депутата, офісних меблів тощо - 2 854 963 грн.

Окрім того нардеп задекларував витрати у Росії (придбання одягу та рухомого майна, послуг ресторанів та готелів, домашнє приладдя, текстиль, посуд, медичні послуги, ювелірні вироби, внесок за участь в економічному форумі - 8 587 009 грн), Німеччині (рухоме майно, одяг - 1 600 386 грн), Італії (рухоме майно, одяг, послуги готелів/ресторанів - 1 331 050 грн), Швейцарії (рухоме майно, готелі/ресторани - 835 209 грн), Греції (благодійність - 691 200 грн), та Великій Британії (рухоме майно, одяг, юридичні/консультаційні послуги - 952 868 грн).

Українська правда