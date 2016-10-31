В НАПК пригрозили штрафовать за шутки в е-декларациях
За указание недостоверных данных или шуток в электронных декларациях чиновники и депутаты будут привлекаться к административной ответственности.
Об этом на брифинге в понедельник заявил заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий.
"Я могу лишь отметить, что таким представителям законодательного органа стоит более внимательно и более профессионально подходить к своим заявлениям, потому что действующее законодательство не предусматривает таких шуток и, в случае подтверждения таких фактов, они будут привлечены к ответственности", – сказал он, уточнив, что речь идет об административной ответственности.
Он напомнил, что чиновники и депутаты имеют неделю на исправление таких вещей в декларации и добавил, что штрафы будут применяться только после этого периода.
Радецкий рассказал, что штрафы за несвоевременное представление декларации без уважительных причин, штрафы будут составлять от 850 до 1700 гривен, а за неуведомление об открытии валютных счетов или существенное изменение имущественного положения – 1700 – 3400 грн.
Также он сообщил о штрафах за сокрытие имущества. Если сумма такого сокрытия составит 345 тысяч гривен, штраф составит 17 000 – 43 000 гривен, если больше – наступит уголовная ответственность в виде штрафа 43 000 – 51 000 гривен или тюремного заключения на два года.
Также он выразил уверенность, что электронное декларирование прошло эффективно.
Как известно, депутат от "Воли народа" Сергей Мельничук в своей электронной декларации указал, что имеет триллион гривен. Внефракционный Владимир Парасюк задекларировал часы от Святого Николая.
Олег Шанковский, УП
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- Йому мало багато красти, йому мало красти безкарно. Йому треба щоб всі знали, що він краде багато і безкарно!
Щоб перевірити декларацію можновладців, потрібно йти від зворотнього. В НАБУ повинні знати про всі і кожну квартиру в Державі, - на сто процентів, кому вона належить.
Кадировці Путіна – Кирила взагалі вивалювали двері всіх квартир в Луганську, де періодично не запалювали світло, щоб взнати приналежність господарів. Господарі змушені були повернутися із материкової України назад, щоб зголоситися і поміняти двері в розграбованій квартирі.