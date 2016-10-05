Полторак рассказал, какое летальное оружие может предоставить США

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Среда, 5 октября 2016, 01:39

Украина попросит только то оружие, в котором больше всего нуждается - это средства противовоздушной обороны и противотанковые средства.

Об этом министр обороны Степан Полторак сообщил в эфире "24 канала".

В то же время, когда именно Украина может получить летальное оружие Полторак не ответил, указав на то, что это знают только в США, чей президент должен принять соответствующее решение.

Как известно, палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон H.R. 5094 "О поддержке стабильности и демократии в Украине", ранее поддержанный Комитетом по иностранным делам.

В перечень предусмотренных законом, координированных с союзниками и партнерами США, средств поддержки Украины включены летальные оборонительные системы вооружений.

Темы: Полторак оружие США
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