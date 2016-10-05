Кабмин определился, как изменить закон Савченко

Кабинет министров Украины согласовал изменения в так называемый "закон Савченко" относительно совершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду.

Представляя изменения в закон, министр юстиции Павел Петренко заявил, что "это закон который поправляет те проблемы, которые возникли после принятия так называемого "закона Савченко".

Он рассказал, что сейчас за "законом Савченко" подлежат освобождению 35 тысяч человек, уже освобождены 8,5 тысяч человек.

"Из указанных 8500 человек только за несколько месяцев 900 человек совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления: 27 умышленных убийств, 21 телесные повреждение (тяжкие и особо тяжкие), 12 изнасилований, 670 краж, 172 грабежа, 68 разбоев, 43 шахрайства, 23 хулиганства", - сказал он.

"Мы предлагаем, чтобы формула зачисления пребывания в СИЗО "один день за два дня" оставалась только для лиц, совершивших легкие, или средней тяжести преступления. Все лица, которые являются рецидивистами, все лица, совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления... не имеют возможности получать такого рода зачисления", - сказал Петренко.

Он добавил, что парламент будут просить рассмотреть эти изменения как неотложные.

Александр Шумилин, УП