Нуланд в Москве обсудила разведение сил на Донбассе

5 октября заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд в ходе своего визита в Москву обсудила с российскими коллегами ситуацию на востоке Украины.

Об этом сообщили в посольстве США в Москве.

"Заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд вместе со старшими директорами Совета национальной безопасности США Селестой Уолландер и Чарльзом Купчаном встретились в Москве с российскими официальными лицами, в том числе с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым и помощником президента РФ Владиславом Сурковым для обсуждения ситуации в восточной части Украины и дальнейших шагов по выполнению Минских соглашений", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, обе стороны подтвердили, что "разведение сил и средств на первых участках линии разграничения является важным начальным шагом на пути улучшения ситуации с безопасностью, но предстоит сделать гораздо больше".

Также стороны обсудили такие аспекты Минских соглашений как политические вопросы, вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.