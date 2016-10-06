В Раде нет согласия по поводу виз с Россией
Крупнейшая фракция в парламенте - БПП - не будет голосовать за постановление о введении визового режима с Российской Федерацией.
Об этом во время общения с журналистами в парламенте, заявил народный депутат фракции БПП Алексей Гончаренко, сообщает пресс-служба партии.
"Наша фракция на заседании приняла решение не голосовать за постановление о введении визового режима с РФ. Есть несколько причин для этого", – отметил он.
"Во-первых, мы проправительственная фракция, следовательно, мы не можем принимать решения без общения с правительством. Есть позиция министра иностранных дел, который аргументирует, что это неправильно делать, что мы для этого не подготовлены. Во-вторых, у нас есть миллион украинцев, которые работают в России и зарабатывают деньги для своей семьи", – говорит Гончаренко.
По мнению нардепа, Россия сделает симметричный ответ на введение виз.
"Следовательно, будет перекрыта для многих украинский возможность посещать РФ с целью заработка. Этот вопрос требует взвешенности и осторожности. Эмоции не должны доминировать при принятии этого решения", – подчеркнул парламентарий.
В "Народном фронте" планируют голосовать за отмену безвиза с Россией.
В комментарии "Украинской правде" депутат Светлана Войцеховская отметила: "Если он (визовый режим - ред.) будет стоять на повестке дня, то, конечно, проголосуем. Мы же инициаторы".
В свою очередь фракция "Самопомич" в Верховной Раде выступает за введение визового режима с Россией.
Об этом журналистам сообщил председатель фракции Олег Березюк, передают "Українські новини".
"Мы будем поддерживать", – сказал он, отвечая на вопрос о позиции фракции касательно введения визового режима.
Березюк также сообщил, что не считает подобное решение усугубляющим социальный кризис и преградой для украинцев, работающих в России.
Фракция Радикальной партии в Верховной Раде также выступает за визы с Россией.
"Наша фракция единогласно поддержит такое решение", заявил глава фракции Олег Ляшко.
Он отметил, что считает оправданным разрыв дипломатических отношений с Россией перед введением визового режима.
"Батькивщина" в четверг также обнародовала свою позицию: фракция будет поддерживать проект постановления об отмене безвизового режима с РФ.
Во фракции Оппозиционный блок ранее заявляли, что введение визового режима с Российской Федерацией ударит прежде всего по украинским заробитчанам, которые находятся в РФ.
Председатель фракции Юрий Бойко заявлял, что Оппоблок не поддерживает инициативу о введении визового режима с РФ и не будет голосовать за ее принятие.
Как известно, министр иностранных дел Павел Климкин заявил о необходимости прогноза и изучения рисков, которые могут возникнуть в случае введения визового режима с Российской Федерацией.
Как сообщалось, после задержания и ареста в России украинского журналиста Романа Сущенко спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не исключает рассмотрения вопроса о введении визового режима с РФ и расширения санкций.
6 октября парламент должен рассмотреть рассмотреть вопрос о введении визового режима с Россией.
Украинская правда
По суті ці депутати ВР є маріонетками Кремля? Це зрада під час війни.
Такі засідання ВР варто проводити в прифронтовій зоні, десь під Маріуполем, де мирні люди лягають під гусениці танків ЗСУ, щоб не дати можливості відступити українській армії із стратегічних позицій, для збільшення нейтральних зон грабунку зелених чоловічків - бандитів і мародерів, по суті терористів Кремля.
Ось переможемо визволимо Крим і Донбас від окупації воєнторгу РФ Путіна - Кирила тоді будь ласка, можна лобіювати інтереси хоч чорта на куличках, лиш би його діяльність була в межах Українського Закону і Конституції.
А тут країна агресор Росія масово вбиває Народ України всіх національностей і поглинає Державу, а у ВР в упор цього не бачать
И не оправдывайся.. вся ВАША ФРАКЦИЯ сдулась окончательно!