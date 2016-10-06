В Раде нет согласия по поводу виз с Россией

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Четверг, 6 октября 2016, 10:35

Крупнейшая фракция в парламенте - БПП - не будет голосовать за постановление о введении визового режима с Российской Федерацией.

Об этом во время общения с журналистами в парламенте, заявил народный депутат фракции БПП Алексей Гончаренко, сообщает пресс-служба партии.

"Наша фракция на заседании приняла решение не голосовать за постановление о введении визового режима с РФ. Есть несколько причин для этого", – отметил он.

"Во-первых, мы проправительственная фракция, следовательно, мы не можем принимать решения без общения с правительством. Есть позиция министра иностранных дел, который аргументирует, что это неправильно делать, что мы для этого не подготовлены. Во-вторых, у нас есть миллион украинцев, которые работают в России и зарабатывают деньги для своей семьи", – говорит Гончаренко.

По мнению нардепа, Россия сделает симметричный ответ на введение виз.

"Следовательно, будет перекрыта для многих украинский возможность посещать РФ с целью заработка. Этот вопрос требует взвешенности и осторожности. Эмоции не должны доминировать при принятии этого решения", – подчеркнул парламентарий.

В "Народном фронте" планируют голосовать за отмену безвиза с Россией.

В комментарии "Украинской правде" депутат Светлана Войцеховская отметила: "Если он (визовый режим - ред.) будет стоять на повестке дня, то, конечно, проголосуем. Мы же инициаторы".

В свою очередь фракция "Самопомич" в Верховной Раде выступает за введение визового режима с Россией.

Об этом журналистам сообщил председатель фракции Олег Березюк, передают "Українські новини".

"Мы будем поддерживать", – сказал он, отвечая на вопрос о позиции фракции касательно введения визового режима.

Березюк также сообщил, что не считает подобное решение усугубляющим социальный кризис и преградой для украинцев, работающих в России.

Фракция Радикальной партии в Верховной Раде также выступает за визы с Россией.

"Наша фракция единогласно поддержит такое решение", заявил глава фракции Олег Ляшко.

Он отметил, что считает оправданным разрыв дипломатических отношений с Россией перед введением визового режима.

"Батькивщина" в четверг также обнародовала свою позицию: фракция будет поддерживать проект постановления об отмене безвизового режима с РФ.

Во фракции Оппозиционный блок ранее заявляли, что введение визового режима с Российской Федерацией ударит прежде всего по украинским заробитчанам, которые находятся в РФ.

Председатель фракции Юрий Бойко заявлял, что Оппоблок не поддерживает инициативу о введении визового режима с РФ и не будет голосовать за ее принятие.

Как известно, министр иностранных дел Павел Климкин заявил о необходимости прогноза и изучения рисков, которые могут возникнуть в случае введения визового режима с Российской Федерацией.

Как сообщалось, после задержания и ареста в России украинского журналиста Романа Сущенко спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не исключает рассмотрения вопроса о введении визового режима с РФ и расширения санкций.

6 октября парламент должен рассмотреть рассмотреть вопрос о введении визового режима с Россией.

Украинская правда

Темы: БПП Росcия визы
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Комментарии — 18
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IP: 46.201.3.---nestor198006.10.2016 12:27
Дуже дорого коштує Народу України всіх національностей продажність депутатів ВР по їх настирному лобіюванню російських інтересів російського бізнесу і капіталу російських банків в Україні. Як це можна правильно зрозуміти під час війни і окупації РФ в Криму і Донбас?
По суті ці депутати ВР є маріонетками Кремля? Це зрада під час війни.
Такі засідання ВР варто проводити в прифронтовій зоні, десь під Маріуполем, де мирні люди лягають під гусениці танків ЗСУ, щоб не дати можливості відступити українській армії із стратегічних позицій, для збільшення нейтральних зон грабунку зелених чоловічків - бандитів і мародерів, по суті терористів Кремля.
Ось переможемо визволимо Крим і Донбас від окупації воєнторгу РФ Путіна - Кирила тоді будь ласка, можна лобіювати інтереси хоч чорта на куличках, лиш би його діяльність була в межах Українського Закону і Конституції.
А тут країна агресор Росія масово вбиває Народ України всіх національностей і поглинає Державу, а у ВР в упор цього не бачать
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IP: 37.52.168.---proq06.10.2016 12:02
А навіщо коли - "Roshen нанимает новых сотрудников в России на зарплату до 28 тысяч гривен"
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IP: 95.133.225.---Brokerman06.10.2016 11:49
Леша Гончаренко.. ты даже не упал, ты РУХНУЛ в моем понимании добра и зла!
И не оправдывайся.. вся ВАША ФРАКЦИЯ сдулась окончательно!
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га06.10.2016 11:46
Ну звичайно ж, Блок Путіна-Порошенка буде проти! Хто б сумнівався?!
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IP: 195.177.72.---formalin06.10.2016 11:42
1. Тупе БПП не усвідомлює наслідків, а пороховий погріб не очікує вибуху. 2. Влада у своїх маневрах не бачить, що її морда з кожним днем все більше нагадує морду ЗЕКА. 3. Хлопці нагорі, вже час БОЯТИСЯ!!! І шини тепер не будуть головною зброєю...
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