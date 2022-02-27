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Лукашенко, вероятно, принимает решение вступить в войну против Украины – ЦОС

Светлана КизиловаВоскресенье, 27 февраля 2022, 13:04

Существует очень большая вероятность того, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь в ближайшие часы примет решение об участии белорусской армии в войне, которую развязала Российская Федерация против Украины.

Источник: информация Центра оборонных стратегий, имеющихся в распоряжении УП

Детали: В ЦОС констатируют, что если Лукашенко решится на такой шаг, это будет означать задействование всех сил и средств вооруженных сил Беларуси против уркинских сил обороны.

Дословно: "Единственной причиной такого решения будет то, что гражданин Лукашенко полностью зависит, в том числе в вопросах собственной безопасности, от Путина. Данное решение никак не учитывает мир и дружбу между народами Украины и РБ, тянущимися веками. Белорусы и Украинцы не воевали против одного одного никогда в истории. Мы братские народы и не можем воевать друг против друга. Если это решение будет принято и реализовано, это будет очередная трагедия исторического масштаба на руках Путина и Лукашенко".

Важно: Военные Беларуси могут не понимать куда едут, их телеэфир переполнен пропагандой о мнимых "нацистах", им могут не объяснять задачи и они могут не понимать многое из происходящего. Они могут не знать об огромных потерях россиян в Украине в течение нескольких последних дней.

Надо звонить и писать всем знакомым в РБ, говорить об этом и просить не идти на войну против украинцев. Матерям и женам – не отпускайте своих мужчин на смерть.

Темы: войнаЛукаш
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