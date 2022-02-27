Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко, вероятно, принимает решение вступить в войну против Украины – ЦОС

Светлана КизиловаВоскресенье, 27 февраля 2022, 12:04

Существует очень большая вероятность того, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь в ближайшие часы примет решение об участии белорусской армии в войне, которую развязала Российская Федерация против Украины.

Источник: информация Центра оборонных стратегий, имеющихся в распоряжении УП

Детали: В ЦОС констатируют, что если Лукашенко решится на такой шаг, это будет означать задействование всех сил и средств вооруженных сил Беларуси против уркинских сил обороны.

Реклама:

Дословно: "Единственной причиной такого решения будет то, что гражданин Лукашенко полностью зависит, в том числе в вопросах собственной безопасности, от Путина. Данное решение никак не учитывает мир и дружбу между народами Украины и РБ, тянущимися веками. Белорусы и Украинцы не воевали против одного одного никогда в истории. Мы братские народы и не можем воевать друг против друга. Если это решение будет принято и реализовано, это будет очередная трагедия исторического масштаба на руках Путина и Лукашенко".

Важно: Военные Беларуси могут не понимать куда едут, их телеэфир переполнен пропагандой о мнимых "нацистах", им могут не объяснять задачи и они могут не понимать многое из происходящего. Они могут не знать об огромных потерях россиян в Украине в течение нескольких последних дней.

Надо звонить и писать всем знакомым в РБ, говорить об этом и просить не идти на войну против украинцев. Матерям и женам – не отпускайте своих мужчин на смерть.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаЛукаш
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Борьба с ДРГ: терроборона просит сыпать муку или гипс перед выходами на крыши домов
Украина подала иск против России в Гаагу – Зеленский
Колонна врага с буквой V идет из Дмитриевки в Забучье
Оккупанты расстреляли автобус с гражданскими в Сумской области и не пускают "скорые"
Последние новости
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
Все новости...
Реклама: