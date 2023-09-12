"Дело Лукаш", где среди обвиняемых Стефанишина, пошло в суд

Высший антикоррупционный суд в сентябре назначил рассмотрение так называемого "дела Лукаш" о завладении 2,52 млн грн. Среди обвиняемых там бывший министр юстиции Елена Лукаш и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Источник: ВАКС, комментарий в офисе вице-премьера, информированные источники УП

Детали: Высший антикоррупционный суд назначил разбирательство на 26 сентября.

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В офисе Стефанишиной отметили, что это очень старое дело, которое неоднократно комментировала сама вице-премьер.

По информации источников УП, ей объявили подозрение относительно растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением по ч.5 ст.191 УКУ.

Еще в 2020 году журналист Bihus.Info Даниил Мокрик заявлял, что Стефанишиной сообщили о подозрении и она знакомится с материалами дела.

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Речь идет о деле, по которому Лукаш и другим подозреваемым инкриминируется завладение средствами в сумме 2 миллионов 523 тысяч гривен, которые были выделены на адаптацию национального законодательства к законодательству ЕС.

В частности, во время Революции Достоинства, когда Лукаш возглавляла Минюст (июль 2013 - февраль 2014), ведомство провело тендер по проверке украинского законодательства на соответствие европейскому.

Впрочем, у следствия возникли вопросы к стоимости выполненных работ и качеству предоставленного материала.

Журналист Bihus.Info рассказал, что Стефанишина подписывала документы по тендеру.

Следствие по делу завершили и в 2019 году передали его в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Что было раньше: В 2020 году Стефанишина рассказывала, что стала подозреваемой по так называемому "делу Лукаш", когда в 2014 году возглавляла подразделение Минюста и инициировала "проведение исследований на тему европейской интеграции".

По ее словам, это дело тянется с 2014 года, когда был инициирован ряд уголовных процессов в отношении высокопоставленных чиновников времен Януковича.

По словам Стефанишиной, ей инкриминируют то, что "как руководитель подразделения, которое отвечало за европейскую интеграцию, я инициировала проведение этих исследований. И они были проведены, опубликованы и проанализированы министерствами".

Тогда Стефанишина считала, что дело будет находиться без движения, "потому что ни один вменяемый следователь или прокурор не решился давать ему ход".

Прямая речь Стефанишиной: "Со своей стороны я максимально способствовала следствию, предоставляла все документы и все факты, и надеюсь, что у всех будет сформировано понимание того, что это дело имеет номинальный фактор, а не является бурным уголовным производством. За весь период своей профессиональной деятельности никаких эпизодов, которые позволяли бы говорить о том, что я могу быть замешана в чем-то таком, не было и нет. И я уверена, что и не будет".