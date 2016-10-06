Онищенко ответил Холодницкому о российском гражданстве
Депутат от "Воли народа" Александр Онищенко заявляет, что не получал гражданство РФ.
Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".
Онищенко отметил, что сейчас находится в Лондоне.
На вопрос, получал ли он гражданство РФ, Онищенко ответил "нет, конечно".
При этом заявление Холодницкого он прокомментировал: "Он же дурак, я говорю".
Как известно, председатель специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Онищенко мог получить гражданство России.
Украинская правда