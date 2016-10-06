Онищенко ответил Холодницкому о российском гражданстве

Депутат от "Воли народа" Александр Онищенко заявляет, что не получал гражданство РФ.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

Онищенко отметил, что сейчас находится в Лондоне.

На вопрос, получал ли он гражданство РФ, Онищенко ответил "нет, конечно".

При этом заявление Холодницкого он прокомментировал: "Он же дурак, я говорю".

Как известно, председатель специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Онищенко мог получить гражданство России.

Украинская правда