Онищенко ответил Холодницкому о российском гражданстве

00
0
Четверг, 6 октября 2016, 18:18

Депутат от "Воли народа" Александр Онищенко заявляет, что не получал гражданство РФ.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

Онищенко отметил, что сейчас находится в Лондоне.

На вопрос, получал ли он гражданство РФ, Онищенко ответил "нет, конечно".

При этом заявление Холодницкого он прокомментировал: "Он же дурак, я говорю".

Как известно, председатель специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Онищенко мог получить гражданство России.

Украинская правда

Темы: Онищенко Холодницкий Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
САП подозревает, что беглец Онищенко получил гражданство РФ 6 октября 2016, 17:52
Депутат-беглец Онищенко получил из бюджета более 66 тысяч гривен 4 октября 2016, 11:44
ГПУ расследует, как детективы НАБУ обыскивали адвокатов Онищенко 29 сентября 2016, 14:32
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
САП подозревает, что беглец Онищенко получил гражданство РФ
Рада продлила мораторий на продажу земли
Суд приостановил производство по искам "Укрнафты" к компаниям Коломойского
MH17: в Нидерландах опровергли предоставление Россией радарных данных
Все новости
Трансплантология

Как Сильвио Колагранде получил зрение в наследство от священника

Нобель-2016

Нобелевскую премию по химии в этом году получили ученые из Франции, США и Нидерландов