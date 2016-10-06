САП підозрює, що втікач Онищенко отримав громадянство РФ

Депутат від "Волі народу" Олександр Онищенко міг отримати громадянство Росії.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Перевіряємо інформацію про отримання українським народним депутатом Онищенком паспорту громадянина Російської Федерації, тому, не чекаючи рішення Інтерполу сьогодні мною як старшим прокурором – процесуальним керівником погоджено та скеровано компетентним органам Російської Федерації запит про міжнародну правову допомогу з метою подальшої його видачі українській стороні", - написав він.

"З нетерпінням чекаю на повернення цього горе-обранця, хоча й не очікую від країни-агресора швидкого розгляду запиту", - додав Холодницький.

Як відомо, ще 5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. Втім на момент голосування обранець уже втік за кордон.

Народного депутата звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Збитки оцінюються у суму понад 1,6 мільярда гривень.

Раніше оголошений в розшук, підозрюваний в розтраті депутат Олександр Онищенко з Лондона заявив, що президент Петро Порошенко намагався через нього купити телеканал "112 Україна".

Українська правда