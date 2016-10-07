Дело Лавриновича ушло в суд

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра юстиции Александра Лавриновича.



Об этом сообщает в пятницу пресс-центр ГПУ.

Отмечается, что департамент специальных расследований ГПУ завершил досудебное расследование и направил в суд обвинительный акт по Лавриновичу, его заместителя и директора департамента планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера Министерства юстиции, которые обвиняются в совершении растраты бюджетных средств на общую сумму 8, 5 млн грн (в то время 1,1 млн долл США).



Эту сумму они потратили на безосновательную и незаконную закупку Министерством юстиции Украины услуг юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLР and Affiliates (США) под видом необходимости получения правовой помощи при подготовке к рассмотрению дела "Тимошенко против Украины" в Европейском суде по прав человека, а фактически с целью сокрытия фактов преступного нарушения законодательства в ходе судебного разбирательства дела Тимошенко.



Обвинительный акт относительно указанных лиц 7 октября 2016 года направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.



Санкция, по которой квалифицированы действия обвиняемых, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.